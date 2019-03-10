3支手機7500元一艘漁船5萬元 屏地檢拍賣會受注目

2019-03-10 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東地檢署與行政執行署屏東分署將於本月14日下午2時，在車城鄉海口村海口港海巡署海口安檢所左前方廣場，舉辦今年度第一次查扣動產聯合拍賣會，這次的拍賣物品琳瑯滿目，包括3支手機合併拍賣，底價才7500元，還有兩艘去年破獲最大宗岸際毒品案所沒收的漁船，都頗受注目。

行政執行署屏東分署指出，拍賣的兩艘漁船皆不含漁業執照，其中明智2號(CTR-PT4258)漁筏（民國104年建造），並無積欠罰鍰或設定動產擔保等情事，底價新台幣20萬元；慶昌滿號漁船(CT2-6217) 漁船（民國89年建造），截至108年3月15日止，動產擔保剩餘債權數額約為251萬2081元（依實際債權金額為準），拍賣底價5萬元。

此外，屏東地檢另拍賣i-phone x手機（256G）、三星手機GALAXY NOTE 5（32G）、GALAXY NOTE II（16G），三支手機合併拍賣，底價才新台幣7300元，其他還有10台傳真機、7台計算機等，底價都很便宜。

屏東分署拍賣的動產則包括6輛汽車、1台Whirlpool 惠而浦投幣式洗衣機、1台HORIZON Focus-3 直立式健身車、花瓶3支、電鑽工具一批。當天下午1時30分起，現場就會開始變賣不用喊價競標的盆栽，每盆250至3500元不等，每人限購3盆，依排隊順序優先購買。