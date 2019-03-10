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女婿吸毒打老婆 丈母娘看了數十次忍不住出手了

2019-03-10 09:00聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市男子有毒品前科，結婚後曾痛打妻子，連在丈母娘面前也一樣，台中地院判准二人離...
台中市男子有毒品前科，結婚後曾痛打妻子，連在丈母娘面前也一樣，台中地院判准二人離婚。圖／報系資料照
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台中市女子「小春」（化名）與丈夫在2013年9月間結婚，但婚後丈夫吸毒，甚至在小春的娘家，當著丈母娘的面前痛打小春，結婚多年來已不下數十次，且小春丈夫在2016年間就消失，迄今都未出現，小春向台中地院訴請離婚，並找來母親作證，法官審理後，認定小春丈夫已對家庭無情感，判准二人離婚。

判決書指出，台中市女子「小春」（化名）與丈夫9月25日結婚，小春丈夫在婚後多次施用毒品、多次毆打小春，小春丈夫目前因案在2017年5月24日被通緝中等事實，並提出戶籍謄本、台灣高等法院少年前案紀錄表為證，小春因丈夫從2016年就人間蒸發，迄今沒有出現，婚姻已名存實亡，因此訴請離婚，並還找來母親作證。

小春母親證稱，常看到女婿毆打女兒，已經看過女婿打女兒數十次了，「在娘家也打、在外面也打」，而且大約有3年未見過了，女婿從2016年間就不見了，不知道那裡，女婿應該有吸毒。

台中地院民庭法官審酌，兩造從2013年結婚後，小春丈夫就經常毆打小春，且小春丈夫在2017年5月間因施用毒品案件，台中地檢署通緝中；另依民法第1001條規定，除有不能同居之正當理由外，小春丈夫應負與小春同居的義務，但小春丈夫在2016年間離家後，即未再與小春共同生活。

法官表示，經調查，無任何證據足資證明小春丈夫有不能履行同居義務之正當事由，應認小春丈夫未與小春同居並無正當理由，認定小春丈夫已對家庭無情感，已欠缺建立美滿家庭應有的互信、互諒、互愛基石，雙方婚姻已生破綻而無回復的希望，有不能維持婚姻的重大事由，判准二人離婚，全案可上訴。

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