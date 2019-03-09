想運240萬顆一粒眠到馬來西亞未遂 檢方起訴3人

2019-03-09 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



萬姓男子等3人計畫以塑膠粒掩護一粒眠出口馬來西亞，被海關在貨櫃中查獲共651公斤，約有240萬餘顆的一粒眠，萬男雖然矢口否認犯案，但辦案人員監聽發現，萬曾致電同夥賴姓男子告知「事情不好了，現在政府說要過來看」等語，成了關鍵證據，士林地檢署依運輸毒品罪起訴萬男等人

檢方調查，萬姓、張姓男子在2017年底，受綽號「林大哥」的運毒集團成員委託，計劃出口一粒眠到馬來西亞，萬男為掩人耳目，先成立公司，再與張姓男子共同謀劃報關出口，並囑咐在新北市汐止區一處大型科技園區上班的賴姓男子採購封口機、空氣壓縮機，混充包裝塑膠粒與一粒眠。

賴男去年3月將裝載完成的貨櫃，透過司機運到新北市台北港，他則在附近監看貨物出口，殊不知調查局早已掌握情資，當場人贓俱獲。

賴男、張男兩人坦承犯案，但萬男矢口否認，但通訊監察譯文顯示，他當時手機訊號就在台北港附近750公尺，貨櫃被查驗前也打電話通風報信，足以證明他早已知悉貨櫃夾藏違禁品。