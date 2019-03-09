私運一粒眠至馬來西亞被攔 士檢起訴3嫌

2019-03-09 14:38 中央社 台北9日電



調查局航業調查處基隆站去年破獲以塑膠粒掩護一粒眠出口馬來西亞未遂案，查扣市價新台幣4.8億元、近240萬顆一粒眠。士檢日前偵結，依運輸第三級毒品罪起訴萬男等3嫌。

士林地方檢察署提供的新聞資料指出，萬姓、張姓男子於民國106年底，受綽號「林大哥」的運毒集團成員委託，計劃將一粒眠偽裝成塑膠粒後出口至馬來西亞；萬嫌於是成立公司，與張嫌共同籌劃報關出口事宜。

萬嫌先指示不知情的胞弟訂購塑膠粒，再囑咐在新北市汐止區一處大型科技園區上班的賴姓男子採購封口機、空氣壓縮機，令賴嫌利用公司倉庫混充包裝塑膠粒與一粒眠伺機出口。

107年3月16日，賴嫌聯繫司機將裝載完成的貨櫃運到新北市台北港，打算出口至馬來西亞，萬嫌則到台北港附近監看貨物出口狀況，所幸調查局掌握情資，當場查扣近240萬顆一粒眠，循線拘提萬嫌等人到案。

賴嫌坦承犯行，供稱受萬嫌指示負責包裝、運輸毒品；萬嫌矢口否認，辯稱是將公司借牌給張嫌；張嫌坦承不諱，供稱受馬來西亞華僑「林大哥」指示走私毒品。

萬嫌雖矢口否認，但通訊監察譯文顯示，貨櫃被查驗前，萬嫌曾致電賴嫌告知「事情不好了，現在政府說要過來看」等語；萬嫌當時手機訊號也出現在台北港附近750公尺處，檢察官認為相關事證足以證明萬嫌早已知悉貨櫃夾藏違禁品。

承辦檢察官依毒品危害防制條例運輸第三級毒品罪起訴萬嫌、賴嫌、張嫌，並以賴嫌自白犯罪、供出毒品來源協助查獲萬嫌，請法院依規定減輕其刑；張嫌也自白犯罪，請法院減刑。