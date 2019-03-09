為金錢糾紛開槍駕計程車逃逸 警台灣極西處逮4嫌

2019-03-09 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南區新興路昨晚傳出槍響，謝姓、徐姓、林姓3名男子及吳姓女子與計程車司機傳有金錢糾紛，找上門談判，司機見狀通知友人助陣，雙方口角，謝持改造手槍開了1槍，現場鳥獸散，徐開走計程車駕人逃逸，警方據報後迅速掌握行蹤，開車追到台灣極西處國聖燈塔附近堵人，徐意圖脫逃還衝撞警車，被優勢警力制伏。

警方調查，謝開完槍後，還將已擊發的彈頭及彈殼收回，隨後，警方逮捕4嫌時，在謝身上起出1把改造手槍及5顆子彈，包括已擊發的彈頭在內，以及海洛英2包、西瓜刀1把等物。

警方表示，謝姓、林姓、徐姓3名男子及吳姓女子， 4嫌因金錢糾紛與計程車郭姓司機約在中華西路見面，雙方一言不合，將司機押到新建路附近，為自保打電話通知友人助陣。兩派人馬發生口角，謝見狀取出改造手槍開了1槍，現場人馬驚聞槍響，紛紛躲避，做鳥獸散，徐等人將計程車開走，往七股方向逃逸。