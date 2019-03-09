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為金錢糾紛開槍駕計程車逃逸 警台灣極西處逮4嫌

2019-03-09 12:38聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市南區新興路昨晚傳出槍響，謝姓、徐姓、林姓3名男子及吳姓女子與計程車司機傳有金錢糾紛，找上門談判，司機見狀通知友人助陣，雙方口角，謝持改造手槍開了1槍，現場鳥獸散，徐開走計程車駕人逃逸，警方據報後迅速掌握行蹤，開車追到台灣極西處國聖燈塔附近堵人，徐意圖脫逃還衝撞警車，被優勢警力制伏。

警方調查，謝開完槍後，還將已擊發的彈頭及彈殼收回，隨後，警方逮捕4嫌時，在謝身上起出1把改造手槍及5顆子彈，包括已擊發的彈頭在內，以及海洛英2包、西瓜刀1把等物。

警方表示，謝姓、林姓、徐姓3名男子及吳姓女子， 4嫌因金錢糾紛與計程車郭姓司機約在中華西路見面，雙方一言不合，將司機押到新建路附近，為自保打電話通知友人助陣。兩派人馬發生口角，謝見狀取出改造手槍開了1槍，現場人馬驚聞槍響，紛紛躲避，做鳥獸散，徐等人將計程車開走，往七股方向逃逸。

六分局成立專案小組，循線迅速掌握計程車行蹤，發動警網追緝30公里，警方在七股區曾文溪口一處偏僻城隍廟，找到謝等4嫌，將謝3人制伏，然而，徐嫌拒捕，還開車衝撞員警，至國聖燈塔附近遇死路，當場被逮捕。警方依槍砲、毒品、妨害自由等罪嫌將謝等人移送法辦。

徐嫌拒捕，還開車衝撞員警，至國聖燈塔附近遇死路，當場被逮捕。記者邵心杰／翻攝
徐嫌拒捕，還開車衝撞員警，至國聖燈塔附近遇死路，當場被逮捕。記者邵心杰／翻攝
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專案小組迅速掌握計程車行蹤偵破案件，市警局警政監黃光榮到場鼓舞同仁士氣。記者邵心...
專案小組迅速掌握計程車行蹤偵破案件，市警局警政監黃光榮到場鼓舞同仁士氣。記者邵心杰／攝影
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警方在嫌犯身上起出1把改造手槍及5顆子彈等物。記者邵心杰／翻攝
警方在嫌犯身上起出1把改造手槍及5顆子彈等物。記者邵心杰／翻攝
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計程車燈塔城隍廟
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