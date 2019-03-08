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誘騙外籍女賣淫 「姐姐」月賺300萬黑心錢遭破獲

2019-03-08 22:44聯合報 記者王燕華╱即時報導

一個名為「姐姐」的賣淫集團，涉嫌長年在桃園、台北、宜蘭等地以網路經營大型應召站，海巡署接獲情資，不法集團勢力已擴張到花蓮，經長期埋伏、跟監，日前在花蓮某汽車旅館當場查獲該集團應召女子賣淫，再循線逮捕年僅24歲的花蓮區陳姓負責人，全案依違反人口販運防制法等罪嫌移送，並持續向上追查。

專案小組指出，該集團涉嫌以按摩為名誘騙外籍女子來台，再要求對方繳付4000美金（折合台幣約12萬元）手續費，否則就要免費幫集團「做」滿250個人，完成後再以每做一次給付900元，壓榨外籍賣淫女，受害者甚至有一名未滿18歲少女。

海巡署偵防分署偵防查緝隊、艦隊分署花蓮海巡隊及移民署北區事務大隊機動隊共組專案小組，本月5日報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，在花蓮某汽車旅館查獲「姐姐」應召集團花蓮區從事賣淫的大陸籍女子4名，未成年外籍女子1名及嫖客3名。再循線到陳嫌位於花蓮市的租屋處逮人，查扣筆電、手機、存簿、帳冊、保險套等證物。

偵防查緝隊副隊長陳坤宗說，該集團涉嫌以介紹按摩工作為由，誘騙大陸、越南、泰國等地女子來台「觀光打工」，但來台後才告知要無償為集團「做滿」250個人。

專案小組表示，有被騙的女子無償做了3、4個月才還清，期間一毛錢都沒拿到，之後集團雖開始給錢，但一次性交易集團拿到3、4000元，僅付給賣淫女900元，行徑相當惡劣；根據陳嫌帳冊等證物推估，該集團花蓮區應召站每月不法所得逾300萬元，全案依違反人口販運防制法、刑法妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例、入出國及移民法等罪嫌移請花蓮地檢署偵辦，專案小組並持續追查該集團上游不法分子。

海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位，破獲「姐姐」賣淫集團的花蓮區應召站，逮捕陳姓主嫌...
海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位，破獲「姐姐」賣淫集團的花蓮區應召站，逮捕陳姓主嫌並持續向上追查。圖／偵防查緝隊提供
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海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位，破獲「姐姐」賣淫集團的花蓮區應召站，逮捕陳姓主嫌...
海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位，破獲「姐姐」賣淫集團的花蓮區應召站，逮捕陳姓主嫌並持續向上追查。圖／偵防查緝隊提供
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賣淫海巡署移民署
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