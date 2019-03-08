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影／升任國安局 胡木源：侯友宜障礙短期難打破

2019-03-08 18:06聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市警察局長胡木源今年3月4日接到派令，將升任國安局副局長，預定3月11日就任，面對即將從警職轉任文官系統，胡木源今天在新北市警局為他舉辦的榮陞感恩茶會上，說了一段感人的內心話，他說，雖在刑事局擔任大隊長任內，屢破大案並破格升遷，但與曾任警政署的現任新北市長友宜相比，他則是心有所感說，這是一個短時間內，難以突破的「侯友宜障礙和門檻」。

胡木源說，民國74年3月到刑事局擔任二線一星偵查員至82年，因三次破格升任至大隊長，是他認為最有工作成就感的一段時間，在79年至85年間，有過12次因破案一次記兩大功的紀錄，警察獎章從三等一級到一等一級，統統都領過，不但領滿甚至還有重覆的。

他說，這段期間歷經11次冒險犯難的對打槍戰，全都符合破格的要件，除了自己破格升職3次，其餘8次都分由偵一隊同隊組長破格升職，包括現任新北市海山警分局長王順益，當時也是曾獲破格升職的組長。

胡木源任職警界也並非一帆風順，擔任高雄市警局新興分局長時因員警包庇色情集團貪瀆案被調職，在台中市警察局長任內，因翁奇楠槍擊命案，改調保三總隊。

他說，人生都有起伏與高低潮，跌倒兩次都能再爬起來，在今天的歡送茶會中，他也藉此鼓勵所有警界同事，要有正向思維，只要有努力就會有回報。

新北市警局今天為即將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）舉辦榮陞感恩茶會，...
新北市警局今天為即將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）舉辦榮陞感恩茶會，由三重警分局李安淳和女警代表獻花。記者王長鼎／攝影
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新北市警局今天為即將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）舉辦榮陞感恩茶會，...
新北市警局今天為即將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）舉辦榮陞感恩茶會，由副局長李漢卿（左）代表致贈紀念品。記者王長鼎／攝影
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3年前遭酒駕女子高速撞斷雙腿蘆洲分局交通分隊警員陳昭宏今天也出席感恩茶會，致贈感...
3年前遭酒駕女子高速撞斷雙腿蘆洲分局交通分隊警員陳昭宏今天也出席感恩茶會，致贈感謝狀及卡片，感謝胡木源對他的照顧。記者王長鼎／攝影
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新北市警局今天為即將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）舉辦榮陞感恩茶會，...
新北市警局今天為即將升任國安局副局長的新北市警局長胡木源（右）舉辦榮陞感恩茶會，由三重警分局李安淳和女警代表獻花。記者王長鼎／攝影
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