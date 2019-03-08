影／升任國安局 胡木源：侯友宜障礙短期難打破

2019-03-08 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警察局長胡木源今年3月4日接到派令，將升任國安局副局長，預定3月11日就任，面對即將從警職轉任文官系統，胡木源今天在新北市警局為他舉辦的榮陞感恩茶會上，說了一段感人的內心話，他說，雖在刑事局擔任大隊長任內，屢破大案並破格升遷，但與曾任警政署的現任新北市長友宜相比，他則是心有所感說，這是一個短時間內，難以突破的「侯友宜障礙和門檻」。

胡木源說，民國74年3月到刑事局擔任二線一星偵查員至82年，因三次破格升任至大隊長，是他認為最有工作成就感的一段時間，在79年至85年間，有過12次因破案一次記兩大功的紀錄，警察獎章從三等一級到一等一級，統統都領過，不但領滿甚至還有重覆的。

他說，這段期間歷經11次冒險犯難的對打槍戰，全都符合破格的要件，除了自己破格升職3次，其餘8次都分由偵一隊同隊組長破格升職，包括現任新北市海山警分局長王順益，當時也是曾獲破格升職的組長。

胡木源任職警界也並非一帆風順，擔任高雄市警局新興分局長時因員警包庇色情集團貪瀆案被調職，在台中市警察局長任內，因翁奇楠槍擊命案，改調保三總隊。