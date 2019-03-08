拒開圓形甘油球浣腸劑 看守所爆醫病口角

2019-03-08 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市看守所黃姓收容人腹痛、排便不順，緊急向看守所趙姓駐醫求醫，要求醫師開立塞便劑、浣腸，但醫師專業判斷後開立另型藥劑，黃姓收容人不滿要求被拒，表明不想看診，並順手抽走健保卡；過程中，醫病雙方均心有不快，趙姓醫師通報看守所主管到場，要求黃姓收容人道歉，惹得黃姓收容人怒告醫師涉犯強制、恐嚇、公然侮辱等罪嫌，案經偵結獲不起訴處分。

黃姓收容人去年2月9日下午深感不適，前往看守所醫務室看診，並指定要「圓形甘油球」，即浣腸藥劑，拒絕「子彈型塞劑」，趙姓醫師未如他願。黃姓收容人指控，醫師見他拿了健保卡轉身要走，不只硬拗他拍桌，還恐嚇要辦他違規，脅迫他鞠躬道歉，自己也確實道歉，醫師卻說「不屑你的道歉」，讓他心有不滿。

同所陳姓收容人也證稱，當天黃姓收容人確實與趙姓醫師爭執，醫師有說「立正站好」，還說要請戒護科長辦違規等語，期間還聽到拍桌聲。

基隆看守所何姓約僱人員當時在門外負責戒護，知道醫病雙方為了開立指定用藥一事起衝突，當他探頭觀望醫務所內情況時，就看到黃姓收容人逕自走出來，直說「不看診了」，他當時反問趙姓醫師發生什麼事，醫師說「他態度不好」，並氣得說要辦收容人違規，但何員認為，雙方都在氣頭上，才會一時說氣話；經勸導，黃姓收容人有向醫師鞠躬道歉。

趙姓醫師稱，考量圓形甘球油為水性、侵入性藥劑，擔心病人有危險，才會開立子彈型塞劑，並配合口服軟便劑，以利達到效果。

趙姓醫師還稱，「圓形甘油球」屬於醫師處方自費成藥，不僅矯正機關依規幾乎不會開立自費藥，多數醫院也甚少購入此藥，就連基隆醫院加護病房、急診等單位都沒有這種藥劑，均要另外申請備藥，也擔心病人若無法即時拿到藥劑，恐怕如廁會不舒服，才依醫師專業立場開藥，而非照收容人要求開藥。

用藥問題引爆醫病口角，趙姓醫師稱，黃姓收容人有意阻礙他繼續看病，還大力從插卡機中抽回健保卡；趙姓醫師否認要黃姓收容人「鞠躬道歉」，也未曾「不屑道歉」，更沒說要辦違規。

趙姓醫師稱自己是華僑，不太會用「鞠躬道歉」等詞彙，並未恐嚇病人，只是單純依醫師職責看診；只是當時他很害怕、也很挫折，甚至感覺被欺辱，擔心後面看診的病人恐會有樣學樣，才會通報主管到場處理，希望黃姓收容人道歉。