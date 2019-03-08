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北市東湖路驚傳氣爆坍塌 警消人員趕往警戒

2019-03-08 10:45聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市內湖區東湖路傳出氣爆造成道路坍塌，今天上午近10點，消防隊獲報趕往，初步了解現場進行自來水管線工程作業，人孔蓋路面隆起龜裂，面積約6平方公尺，未造成傷亡，警消人員在場警戒。

台北市內湖區東湖路傳出氣爆造成道路坍塌，未造成傷亡，警消人員在場警戒。記者李奕昕...
台北市內湖區東湖路傳出氣爆造成道路坍塌，未造成傷亡，警消人員在場警戒。記者李奕昕／翻攝
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