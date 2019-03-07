拉Ｋ後像中邪 她臨終哭喊「快撐不住了」

2019-03-07 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園王姓女子4年前因心情不佳，邀好友到汽車旅館談心紓壓，還三度打電話購買K他命，她拉K後突然發抖、發冷，對好友說「眼前一片黑、身體好像不是自己的」，隨即暴斃。

檢警根據通聯查出詹姓毒販三度送貨到賓館供王女拉K，導致王女疑吸毒過量中毒暴斃，另查出詹男多次販賣毒品。由於詹男當天和王女有多次通聯，檢警還查出詹另涉多起販賣毒品案，法官因此認定詹男販賣三級毒品、判他12年1個月重刑。

法院審理時，詹姓男子否認販賣毒品給王姓女生，聲稱當天沒和王女連絡，手機門號早已停用，也沒去過汽車旅館送貨，他懷疑是先前的雇主挾怨報復。

法官傳當時和王女共處的女性友人調查，友人表示，詹姓男子三度送K他命到摩鐵，其中一次由她收下，對詹男印象深刻。王女友人還指出，王女三度拉K後不到廿分鐘，突然捲曲成一團，「好像中邪一樣」，眼睛歪斜、往上吊，還大哭尖叫「快撐不住了、覺得身體很虛」，隨即吐白沫暈倒，她拜託櫃台打電話送醫但為時已晚。