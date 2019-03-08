特種店前鬥毆換警局長 蘇揆說法 侯友宜、韓國瑜不認同

2019-03-08 00:12 聯合報 本報記者／連線報導



行政院長蘇貞昌日前說重話，若特種行業門口再有鬥毆等事件，警察局長下台，為此各地警方近日全力加強特種行業臨檢。 圖／警方提供 分享 facebook

行政院長蘇貞昌日前主持治安會報時說重話，若特種行業門口再有鬥毆等事件，地方警察局長下台，對此六都首長看法不一，警界出身的新北市長侯友宜表示，維護治安不只是警察單位的事，更高層首長也要負責；高雄市長韓國瑜也認為，治安問題不是單一面向那麼簡單，更不是換掉一位局長就能解決。

蘇貞昌為拚治安拋出「局長下台」的說法，基層員警也多不認同，表示一位警察局長至少要經過廿五年歷練，才能爬上這個位置，豈能因一件聚眾鬥毆事件，說換人就換人，難道台灣法律的威懾性不用檢討嗎？

行政院發言人Kolas Yotaka昨解釋，蘇貞昌在治安會報「嚴肅且嚴厲」指出，如果有這類事情發生，就是警察局長不適任，應換掉不適任的警察局長，但蘇「耳提面命」的對象是警政署長陳家欽，沒有針對其他特定的警察局長。Kolas指出，蘇要強調的是，從署長到派出所的警察，都是重要的螺絲釘，「螺絲不能鬆」。

侯友宜表示，警察單位的首長理當要重視治安，但維護治安不單是警察的事，發生鬥毆，警察要第一個到場處理，處理的能力、方式有沒有展現維護公權力的決心才是關鍵。

高雄市長韓國瑜透過新聞局長王淺秋表示，維護治安是地方與中央共同責任，至於人事任用各有權責，但治安不是一朝一夕突然變好或變壞，更不是換掉一位警察局長就能解決。

台中市長盧秀燕表示，中央要改革、要指責批評，希望也要解決問題；中央目前有七千名警力待撥到地方，但地方礙於財政問題無法處理，希望中央盡快任用撥給地方協勤，才有助改善治安。

台南市長黃偉哲表示尊重，他說「治亂世用重典，治重症下猛藥」，民眾對治安產生疑慮，警察當然要把治安做好，他認為各縣市在警務編制員額補滿的情況下，中央要求績效，當然是地方警政首長的責任。

桃園市長鄭文燦正在美國訪問，市府發言人詹賀舜表示，相信蘇揆並非真的要求警局長下台，而是希望警方祭出更多防範鬥毆的作為。