K他命價格翻倍仍搶買 台南毒蟲不減反增

2019-03-08 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



毒品不僅危害人體，更衝擊社會治安。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

毒品問題日益嚴重，最多人吸食的Ｋ他命價格近期飆漲約一倍，警方說，每公克Ｋ他命從去年五百至七百元，至今年初已漲到一千至一千零五百元，但仍有人搶著要，成為治安隱憂。

台南市警察局統計，一月查獲各類毒品嫌犯五百零九人，比去年同期增加十七人，更令人擔憂的是，毒品不僅是施用後令人失去理智，更嚴重衝擊社會治安。

今年一月十三日關廟區發生命案，王姓男子遭人刺傷送醫不治，王母莊姓同居人也被殺成重傷，警方查出涉案的黃姓男子是毒販，因毒品交易糾紛引發殺機。

警方說，毒品價格不便宜，一旦吸毒成癮，為購買毒品耗盡正當收入後，就會變賣家產，四處舉債。夫妻雙方一旦有一人染上毒癮，就會失去在家庭中的義務和責任。

曾有吸毒者吸到六親不認，因沒錢買毒，找父母要錢，還搬走家具或電器用品變賣買毒，需索無度，父母沒有辦法，只好連夜搬家躲避兒子。

台南市毒品防制中心目前列管輔導吸毒者一千七百六十九人，個案來源以接受緩起訴者四百零八人最多，今年一月新收個案一百七十人，較去年同期新收一百四十九人，增加廿九人。

一名陳姓資深刑警說，毒品危害防制條例對於吸毒行為，雖強調「治療勝於懲罰」，但事實上，應採嚴刑峻罰才能有效遏止毒品氾濫。

台南市毒品危害防制中心指出，「生理戒毒容易，心理戒毒十分艱難」，在戒毒過程中，極有可能會出現復吸，家屬要有信心和耐心，戒斷毒癮可能不是一個月、一年、兩年能夠解決。

專家建議，家屬可協助吸毒者使用藥物治療，幫助戒毒患者加快毒素的代謝，消除精神病症狀，還可治療各種可能併發的軀體疾病，加強身體素質，縮短病程。