北市警方強勢臨檢 酒店小姐排排站

2019-03-07 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市警察局遵照內政部警政署108年3月2日通令全國加強防制聚眾鬥毆指示，規劃各項威力掃蕩勤務，從3月2日到6日4天，動員警力2239名，聲請搜索票70張、拘票39張、執行臨檢處所369處、路檢1717處，查獲毒品案件165件201人，緝獲各級毒品重量共4.06公斤；檢肅槍械3件3人，緝獲改造手槍3支；查獲詐欺60件77人，查扣不法所得57萬3500元；其他刑案385件425人。

警方指出，聚眾鬥毆及酒駕案件常衍生重大社會治安事件，警方呼籲各特種營業場所及易衍生滋事場所業者，應配合警方執法，營業場所不得有販毒、槍擊、鬥毆等違法情事發生，請業者善盡自主管理，設置適當安檢措施，拒絕攜帶毒品、刀械、槍械等違禁物品的消費者。

台北市警察局強調，如果發現店內或門前有鬥毆滋事前兆或違法情事，應立即通知警方到場查處；另外民眾酒後駕車，應勸導制止，有泊車服務的店家，應代為保管鑰匙，並提供叫車服務。

警察局說，如果沒有主動通知警方或落實自主管理，仍有發生前述鬥毆滋事、或員工與顧客互毆或持械攻擊顧客等情事，警方將對業者加強執法強度，以防止危害發生。