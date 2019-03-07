影／偽造腦波送美判讀報告 醫師涉詐12病患

2019-03-07 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台中市一家診所黃姓醫師涉嫌謊稱將病患腦波資料上傳美國腦治療中心判讀，私底下卻是偽造美國醫師簽名報告欺騙病患，再治療後收取費用；一名患者家屬發現台北、台中收費和報告格式不同，起疑查詢揭穿騙局；刑事局去年12月搜索診所查扣相關病歷資料與偽造文件，2個多月查出至少12人受騙，依詐欺和偽造文書罪嫌將黃姓醫師送辦。

警方調查，40歲的黃姓醫師在台中市開設診所，是美國某腦治療中心台灣中部分支機構，宣稱可以「重覆經顱磁刺激術」活化腦神經方式，治療自閉、憂鬱症等重度身心障礙患者。

依規定實施「重覆經顱磁刺激術」治療流程前，患者需先進行腦波檢測，相關資料必須上傳至美國伺服器，由專業人員運算患者治療時最適合頻率後，再回傳給醫生判讀，操作儀器進行治療。

該美國腦治療中心在台北也有分支，一名患有重度自閉症的患者從2014年開始前往治療，每組療程8000美金，合台幣約24萬元；患者家住南部，家屬2016年聽從原診所醫師建議，改至台中黃姓醫師診所治療，減少舟車勞頓。

但黃姓醫師並未依規定將腦波檢測上傳美國，而是偽造美國醫師的簽名報告，自行判讀後直接進行治療，每組療程收費15萬元台幣，病患家屬前後付出180萬元。

家屬後來發現黃姓醫師的醫療程序與台北不同，報告格式也不一樣，移交台北診所檢視，才發現黃姓醫師涉嫌偽造美國腦波分析師簽名，未經美國判讀參數就進行腦波治療，向刑事局偵七大隊報案提告。

警方去年底至診所搜索，查扣病患病歷紀錄及一批收款單據、2台治療用筆電，黃到案後坦承，為逃漏美國治療權利金才不上傳資料，美國中心不知治療次數，可降低費用多招攬病患。