同志旅店「夜襲」辯他看我不止一次 重判8月

2019-03-07 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



羅姓男子到同志旅店投宿，趁另名男子熟睡「夜襲」他的下體，被依乘機猥褻罪起訴，法院審理時，羅辯稱，只是在試探對方有無意思，「他不要就會轉身啊！」，法官認為，被害人被觸碰時，處於睡眠狀態，不採信羅的辯詞，今天判羅有期徒刑8月。可上訴。

2018年8月28日凌晨2時許，羅在台北市某同志旅店投宿，於被害人覆蓋棉被外側碰觸他的下體一次，被害人用腳撥開羅的手，羅再將手伸入被害人衣褲內，撫摸他的大腿及下體，被害人後來驚醒，以手抓住羅的手，報請中正一分局處理，羅被訴。

羅辯稱，旅店是著名的同志聚集處，關燈時，被害人看他不止1次，他以為對方是同志，於是關燈後將手往他的小腿沿路摸上去，過程中，對方沒反抗，「他不要就會轉身啊」，於是繼續動作。

羅的律師說，被害人在同一旅店、同一星期已經第2次報案，事後照常入住，與一般遭性侵害被害人的反應不同，此外，被害人在旅店拍攝裸照，是在供同志找尋性對象。

法院調查，犯案現場的旅店是否供同志聯誼聚集？被害人有無以眼神示意？有無裸露身體拍照？被害人入住的目的？都無法佐證被害人於清醒時有無意願與羅性交猥褻，羅說感覺被害人清醒、沒有反抗而進一步猥褻，都不可採信。