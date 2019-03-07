影／老婦撐傘穿越路口 被大貨車撞飛

2019-03-07 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市80歲范姓老婦前天傍晚6點在雨中撐傘要穿越為公、經國路口，疑似未注意號誌，在路中遭迎面而來的大貨車撞上，老婦傷勢嚴重，轉送台中榮總救治；車禍發生時的畫面被網友po上臉書社團「靠北苗栗」，怵目驚心。

范姓老婦傷勢嚴重，顱內出血、頭部撕裂傷、手腳骨折、肋骨也斷了8根，還有氣胸、腦震盪，經送衛生福利部苗栗醫院救治，晚間再轉往台中榮總救治。