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長照悲歌！ 老婦持榔頭猛搥殺死病夫起訴

2019-03-07 15:59聯合報 記者李承穎╱即時報導

74歲陳姓婦人去年10月因不堪長期照護吳姓丈夫壓力，趁吳睡覺時，持鐵榔頭持續捶打吳男頭部13下，吳清醒後極力反抗，陳仍未停手，直到吳男沒有鼻息，陳才向大樓保全告知「我殺了家人」，保全勸說下，她才報案，吳送醫急救不治，士林地檢署依殺人罪起訴陳。

起訴指出，吳姓丈夫（74歲）長期患有心臟病、糖尿病等疾病，由陳負責照顧吳生活起居，包括就診、洗腎，她不堪身心負荷，便從客廳工具箱取出鐵榔頭一把將吳殺害，救護人員到場急救送醫，吳因多重鈍傷、肺炎、急性心肌梗塞併有嚴重心肌炎休克，搶救一個小時後身亡。

辦案人員在吳男的床上發現大量血跡，並起獲沾滿血跡的鐵榔頭，陳婦女兒當時泣不成聲，她說，父母結婚超過45年，只知道母親總是面無表情，看似壓力很大，卻從未聽說母親抱怨無力照顧，早上才出門上班，下午就接獲噩耗。

陳婦供稱，她長期照顧臥病的丈夫，一想到獨自照顧丈夫30多年，不知道未來還要照顧多久，當時便無心再煮午餐，只想送丈夫上路，才會持榔頭朝午睡的丈夫猛捶。

起訴指出，陳婦涉犯家暴、殺人等罪，但他在警方未察覺犯行之前，便親自報警，警方到場後也坦承犯案，符合刑法第62條的減刑要素，作案的榔頭宣告沒收。

台北七十四歲陳姓老婦人（中）照顧久病丈夫身心俱疲，拿榔頭敲死老伴，被警方逮捕送辦...
台北七十四歲陳姓老婦人（中）照顧久病丈夫身心俱疲，拿榔頭敲死老伴，被警方逮捕送辦。資料照片／記者蕭雅娟攝影
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