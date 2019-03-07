長照悲歌！ 老婦持榔頭猛搥殺死病夫起訴

2019-03-07 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



74歲陳姓婦人去年10月因不堪長期照護吳姓丈夫壓力，趁吳睡覺時，持鐵榔頭持續捶打吳男頭部13下，吳清醒後極力反抗，陳仍未停手，直到吳男沒有鼻息，陳才向大樓保全告知「我殺了家人」，保全勸說下，她才報案，吳送醫急救不治，士林地檢署依殺人罪起訴陳。

起訴指出，吳姓丈夫（74歲）長期患有心臟病、糖尿病等疾病，由陳負責照顧吳生活起居，包括就診、洗腎，她不堪身心負荷，便從客廳工具箱取出鐵榔頭一把將吳殺害，救護人員到場急救送醫，吳因多重鈍傷、肺炎、急性心肌梗塞併有嚴重心肌炎休克，搶救一個小時後身亡。

辦案人員在吳男的床上發現大量血跡，並起獲沾滿血跡的鐵榔頭，陳婦女兒當時泣不成聲，她說，父母結婚超過45年，只知道母親總是面無表情，看似壓力很大，卻從未聽說母親抱怨無力照顧，早上才出門上班，下午就接獲噩耗。

陳婦供稱，她長期照顧臥病的丈夫，一想到獨自照顧丈夫30多年，不知道未來還要照顧多久，當時便無心再煮午餐，只想送丈夫上路，才會持榔頭朝午睡的丈夫猛捶。