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虐童致死算殺人？ 蔡清祥：虐童致死與直接殺童不同

2019-03-07 15:44聯合報 記者王聖藜╱即時報導

外界認為法務部長蔡清祥昨天在立法院就兒虐修法指「兒虐致死不是故意的」這句話有爭議，為免生誤會，蔡清祥今天說，虐童致死與一開始就直接殺童不同，刑度當然與一開始就有殺人故意的殺童是不一樣的，他要做明確的說明。

蔡清祥昨天在立法院司法及法制委員會就兒虐案修法備詢，有立委點出，法務部僅將虐兒致死刑度加重到無期徒刑，立委林奕華甚至質詢蔡清祥為何無法比照殺人罪論處、修法，蔡清祥答「虐童致死沒殺人故意」，蔡清祥今天進一步解釋。

蔡清祥說，虐童事件的發生，是人神共憤的，也認為應該要予以嚴懲，但是，虐童致死跟直接的殺童是不同的刑責，所謂虐童致死是對虐童有故意，但是對於致死是沒有故意的，但是發生了死亡的結果，就是所稱的「加重結果犯」。

因此，虐童致死的刑度，當然與一開始就有殺童故意的殺人罪是不同的，他要做明確說明，外界誤解認為為什麼虐童不能等同於殺人？其實，虐童本身是一個故意，但是如果對死亡結果沒有預期、沒有故意的話，就是一個加重結果犯，刑度當然與一開始就有殺人故意的殺童是不一樣的。

蔡清祥說，殺人罪現在可判處死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑，而法務部提出修正刑法286條的刑度，則是加重結果犯可判處無期徒刑、10年以上有期徒刑。

刑法286條「妨害幼童發育罪」規定，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑；法務部修法版本規定，對未滿16歲的人施以凌虐行為，其法定刑責提高為致人於死者可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，致重傷者可處5年以上12年以下有期徒刑。

蔡清祥對兒虐修法闢謠。記者王聖藜/攝影
蔡清祥對兒虐修法闢謠。記者王聖藜/攝影
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虐童蔡清祥殺人
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