台南神壇壇主雙槍射殺尋仇男 被判18年

2019-03-07 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南神壇壇主黃家展去年5月28日酒後持雙槍射殺上門尋仇的陳姓男子，致陳身中8槍，經送醫急救後不治，並在警方巡邏經過時承認「我殺人了」。經台南地院合議庭審理，認黃犯殺人、非法寄藏可發射子彈具有殺傷力之槍枝及恐嚇取財罪，處有期徒刑18年，可上訴。

台南地院合議庭指出，黃非法持有、寄藏具殺傷力的改造手槍2支及制式子彈，數量不少、時間非短，對社會治安危害非淺，且不思理性解決與被害人的糾紛，見陳持球棒作勢對其攻擊，竟萌生殺意，持改造槍枝朝其胸腹部擊發數槍，致內臟破裂出血，送醫不治，無視他人生命價值，剝奪他人無可回復的寶貴生命，造成被害人家屬內心難以撫平的傷痛及釀成社會悲劇，罪業至重。且於行凶後尚朝欲離開現場的被害人同行友人所駕駛車輛射擊，危害生命。

院方考量黃犯後未坦承全部犯行，迄未與被害人家屬和解、賠償損害，及自首減輕其刑部分，認黃犯非法寄藏可發射子彈具有殺傷力的槍枝罪，處有期徒刑4年，併科罰金20萬元；又犯殺人罪，處有期徒刑16年；又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑7月。有期徒刑部分應執行有期徒刑18年。

檢警調查，台南神壇壇主黃家展的兩個兒子的邱姓友人因積欠死者陳姓男子8萬元，兩個兒子曾與陳發生衝突，黃為此與陳結下梁子，去年5月28日凌晨酒後又在電話中與陳互嗆。陳夥同鄧姓、李姓及陳姓男子凌晨3點30分共乘轎車，持球棒到場興師問罪，陳揮舞球棒從正門衝進神壇，鄧跑到後門準備包抄。

當時黃坐在神壇前，一見轎車接近，轉身進房拿起2把手槍，雙手持槍朝陳至少連開17槍，頓時槍聲大作，還在車上的李、陳趕緊駕車逃離，鄧也飛奔離去，陳中槍倒地。黃開槍後，呆站在神壇前，不到3分鐘，員警巡邏經過，見有人倒地而上前了解情況。黃向員警說：「我殺人了，因為伊一直衝過來。」並交出作案手槍就逮。