影╱桃園頭部槍擊案 竹聯幫長堂成員涉案

2019-03-07 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市黃姓男子等6人今天凌晨南下桃園市平鎮區談判，黃男臉部中槍、陳男則是頸部中5公分刀傷，自行到慶生醫院救治，據了解，黃有殺人未遂、槍砲等前科，負責開車的王姓男子則有妨害自由等前科，其中幫忙送醫的李男為竹聯幫長堂成員，有組織犯罪條例、恐嚇取財等前科，由於有黑道成員涉案，又前科累累，對案情不願吐實，警方正進一步釐清是否為幫派糾紛。

警方調查，台北市中山區林森北路的慶生醫院今天凌晨4時許，李男（22歲）以為慶生診所還是黑道急救站，帶著黃（24歲）、陳（22歲）兩人前來就醫，但早已轉型醫美診所，拒絕處理相關傷勢，但緊急將傷者送往北市馬偕醫院救治，並通報警方。

李男表示，他凌晨一點多時被黃男等四人叫出來吃消夜，由王姓男子負責開車，一路到了桃園平鎮區，沒有下車，就要回桃園，但黃、陳兩人又說要折返，兩人下車講事情，其他人就在車上等，未料不到十分鐘，兩人就身受槍、刀傷，他們緊急送傷者到慶生醫院後，王男嚇得趕緊離去，由他陪同就醫。

慶生診所見兩人傷勢嚴重，轉送馬偕醫院，黃被送往淡水馬偕醫院開刀，陳男目前則意識清楚，但都不肯說出實情，桃園市警局中壢分局警方已趕抵調查案情。

警方指出，傷者雖然意識清楚，但對在何地發生糾紛，皆三緘其口，警方調閱監視器畫面，發現他們開著賓士車從桃園平鎮上五楊高架橋後，就一路到慶生診所就診，目前還在釐清案情。