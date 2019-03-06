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怒妻助選太投入 男闖宣傳車自摔

2019-03-06 23:31聯合報 記者邵心杰修瑞瑩綦守鈺吳淑玲／台南報導

警方研判，六十歲吳姓男子昨晨徒步前往台南市議員謝龍介北區服務處，由後車斗爬入宣傳...
警方研判，六十歲吳姓男子昨晨徒步前往台南市議員謝龍介北區服務處，由後車斗爬入宣傳車內，不慎摔落撞到頭部昏迷，直到工作人員發現後送醫急救。 記者邵心杰／攝影
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台南市議員謝龍介服務處昨晨驚傳60歲吳姓男子受傷倒臥宣傳車後座上，後腦勺有10x10公分鈍傷，陷入昏迷，身旁有把水果刀及紙條留有「謝龍介我恨你」，吳妻說，先生曾不滿她擔任謝的志工太投入，這次又因工作口角，獨自離家出走揚言自殺。警方調閱監視器，研判吳爬上後車斗，不慎摔落撞到頭所致。

國民黨籍立委補選候選人謝龍介說，他對吳男的妻子不熟，但吳妻自從議員選舉後就沒有到服務處，希望吳能早日康復。台灣的民主可貴，選舉期間發生這樣的事情，「如果真的恨，就針對他就好，不要傷害無辜」，來幫助他輔選的志工都很辛苦。

民進黨籍立委候選人郭國文與無黨籍立委候選人陳筱諭都說，盼警方趕緊釐清真相。

昨天上午6時56分警方接獲謝龍介服務處電話報案，稱有男子受傷倒在北區海安路上服務處前宣傳車上，經送醫後男子後腦勺鈍傷，有生命危險。成大醫院表示，患者頭右後方有鈍傷和撕裂傷，經電腦斷層掃描檢查腦部有出血情況，目前昏迷指數5，晚間仍然意識不清。

警方調查，60歲吳曾因病開過腦，長期失業，精神狀況不佳，2月間才因與女兒吵架後離家，被通報失蹤人口協尋。吳妻說，先生曾不滿她擔任謝的志工太投入，這次又因工作口角，離家出走揚言自殺。她起床後，發現先生失蹤後，馬上報案。

謝龍介服務處執行長周紘騰說，吳妻是志工，如有活動或遊行， 會請她來幫忙發發傳單等，時薪150元。

警方調閱周遭監視器，證實吳凌晨2時40分獨自爬上宣傳車後車斗，不慎摔落撞到頭所致，意外成分居多。

聯合報提醒您：

珍惜生命，自殺防治專線0800788995

謝龍介失蹤
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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