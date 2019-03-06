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闖公車總站狂揍司機 2嫌曾涉酒店妹白嫖擄人斷指案

2019-03-06 20:44聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市去年11月28日有4名年輕人闖進蘆洲區國道路的中興巴士總站，其中2人揪住1名52歲林姓公車司機，反覆質問：「你有沒有嗆我老大？」並連番出拳猛揍他的頭臉。警方事後查出身分，卻屢次通知不到案，近日他們竟然還把當天對公車司機施暴的手機錄製影片貼上臉書社團「黑色豪門企業」炫耀，公然挑釁公權力。

影片中，2名年輕人聲稱林姓司機與他們的大哥發生行車糾紛，連番出拳並不斷質問：「開公車很兇是嗎！」、「你敢嗆我們老大」，還嗆：「你信不信我們把你押走」。當時有其他司機出面緩頰告知，公車總站有裝監視器，不要這樣，他們還嗆：「我們不怕、我們都是混蘆洲的，只是要他道歉」，後來林姓司機被迫對著手機鏡頭連續道歉、鞠躬，4人才離去。

警方指出，被害司機當天有報案，後來去醫院驗傷、事隔約1周才到派出所完成偵詢筆錄提告傷害，聲稱根本不記得曾與人發生行車糾紛。

員警花了一些時間查出2名動手打人的年輕人，分別是有毀損、傷害、毒品等前科的25歲李姓、以及有詐欺、毀損、傷害前科的27歲葉姓男子，2人今年1月曾在蘆洲涉及酒店妹白嫖擄人斷指丟包案，被依殺人未遂、妨害自由罪嫌移送法辦。

警方表示已多次電話通知李姓、葉姓男子到派出所說明公車司機施暴案，2人均口頭答應，但遲遲沒有現身，員警已正式發出書面通知，再不到案就會將案件直接函送地檢署請檢察官指揮偵辦。

2名年輕人出拳猛揍公車司機，還自行把影片貼上網炫耀。圖／翻攝黑色豪門企業
2名年輕人出拳猛揍公車司機，還自行把影片貼上網炫耀。圖／翻攝黑色豪門企業
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2名年輕人出拳猛揍公車司機，還自行把影片貼上網炫耀。圖／翻攝黑色豪門企業
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