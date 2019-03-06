撞死「物理奇才」被告胡家瑞 在法院欲毆打記者

2019-03-06 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



胡家瑞出庭不滿媒體拍照，作勢欲毆打媒體。記者張宏業／攝影 分享 facebook 撞死清大「物理奇才」博士生林仲桓並肇逃的犯嫌胡家瑞，二審被依殺人罪判處18年徒刑，胡去年國慶日前晚，邀友人到住處頂樓試槍，被檢舉查獲，台北地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例將胡起訴，台北地院今傳喚胡出庭，胡開完庭要離去時，不滿媒體拍照，先恐嚇說「我很不穩定喔」，後來又作勢欲毆打記者，但卻沒有出手，行徑乖張。

胡家瑞離開法院時，見媒體尾隨拍照，口中一直唸著「我很不穩定喔」，記者問他「不穩定是不是？」，他轉身回嗆「誰在跟我講話？」旋即作勢欲毆打記者，記者警告「你不要動我喔」，胡又說「我沒有動你啊，你旁邊有人耶」，態度囂張。

檢警調查，去年10月9日晚上，警方突然接獲胡家瑞的鄰居報案，指住處頂樓傳出槍響，警方調閱監視器畫面，循線找到投宿旅館一對男女，兩人聲稱，是受胡邀請前往其住處聊天、吸毒，當晚胡曾拿出手槍到住處頂樓炫耀試槍，但不確定是否為真槍。

警方前往胡家瑞住處查探，胡父代簽自願搜索同意書，結果在胡的房間查獲40多發子彈，但現場未發現槍支，研判胡已將槍藏匿它處；檢方原諭令胡10萬元交保，但胡覓保無著，考量與兩名在場友人說詞不符，改聲押禁見獲准。

2016年6月，胡家瑞開車闖紅燈，撞上林仲桓，並將林拖行70公尺後肇逃，林送醫不治；刑事部分，法院一、二審都依殺人等罪判胡18年徒刑。民事部份，死者家屬訴請胡賠償1454萬元。