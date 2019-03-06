美國潮牌仿品Supreme流竄大台北 保二逮6人查扣2萬多件

2019-03-06 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



保二總隊刑大偵一隊日前獲報有仿冒Supreme等商標潮流服飾、背包、精品配件，在大台北地區販售，經多日搜證查獲劉姓女子等6人涉嫌販售仿冒知名品牌潮牌服飾、包包、精品配件近2萬件，訊後依違反商標法送辦。

嘻哈文化襲捲全球，美國號稱「爆款王」的知名品牌更是街頭潮流最具代表性的品牌，每每因發搶購潮，有心人士見有利可圖開始大動歪腦筋，趁勢向中國大陸低價進口仿冒商品，於國內各大商圈、網路平台販售仿冒品，趁機大撈一筆。

保二偵一隊隊長張世傑今天表示，日前接獲線報有大批自中國大陸低價進口的仿冒美國潮牌商品，以低於市價的一至三折價格在市面上販售，成立專案小組追查，分別在台北市西門町商圈、士林夜市及新北市新莊區等地，查獲劉姓女子等6人涉嫌販售仿冒商品，查扣仿冒知名品牌潮牌服飾、包包、精品配件近2萬件。

張世傑指出，此次所查獲大批仿冒品來源，均係透過大陸網路購物平台進貨，因仿冒品售價明顯低於市價三折，讓消費者趨之若鶩搶購。