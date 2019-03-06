影╱毒品通緝男拒警盤查 駕車逃20公里仍被逮

2019-03-06 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市44歲郭姓男子因毒品案遭通緝，今天駕車行經板橋區漢生東路遇警方攔查，郭男先停車假意配合，隨即加速逃跑，警車從新北市追到台北市萬華區，又繞回新北市中和區，因卡在車陣中，郭男棄車逃跑仍被員警及熱心民眾合力壓制。警方在其身上查獲毒品及信號彈，訊後今天依毒品、公共危險、毀損及妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局交通分隊巡邏警車今天上午11時許，在板橋區漢生東路73巷口，盤查由44歲郭姓男子所駕駛的黑色汽車，郭男將車先停靠路邊，假裝配合警方攔查，趁員警都下車後，隨即加速駕車沿板橋區文化路往北市方向逃跑。

警方一路尾隨追緝，郭男一路違規逆向，由板橋區萬板路經萬板橋，逃到北市萬華區，不但撞倒停在路邊的機車，還從萬華區經華中橋又開回新北市中和區景平路，最後在中和區中正路被停等紅燈車陣卡住，郭男隨即棄車徒步逃跑，汽車還波及前方無辜停等紅燈車輛，員警也立即下車追捕，並在熱心民眾協助下合力壓制郭男。