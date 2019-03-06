水電工湊錢買毒！1萬成本買槍 他改造賣8萬牟暴利

2019-03-06 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



苗栗縣一名羅姓男子從事水電業，因交到壞朋友染上毒癮，為購毒賺錢，他以水電專長上網學習改造槍枝，以8千元至1萬元成本，購買槍枝零件改裝，經改造上上網販售每把以8萬元成交，從改造到賣出幾乎賺了10倍。警方調查，在羅男住處搜出改造金牛座手槍2把，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

海巡署偵防分署新竹查緝隊指出，因接獲線報，指出有民眾在網路上售改造槍枝，為落實政府打擊槍枝毒品犯罪決心，會同新竹巿警察局第一分局共同偵辦，經蒐證多時，終於循線找到販賣槍枝的男子，正是在苗栗從事水電工作的羅姓男子。

新竹查緝隊指出，羅男平日從事水電工作，月收入約3萬多元，誤交壞朋友，被慫恿吸食K他命作樂，因而染上毒癮，他把全數薪水投入購毒，甚至為湊錢買毒，運用水電專長，上網學習如何改造槍枝販賣牟利。

新竹查緝隊調查，羅男以8千元至1萬元成本，購買槍枝零件改裝，經改造上網販售每把以8萬元成交，從改造到賣出幾乎賺了10倍。但羅男行為大膽，直接在網路上販賣改造槍枝，囂張的行徑反而遭到民眾檢舉。

新竹查緝隊與警方合力偵辦，終於循線逮捕羅男，並順利查獲改造金牛座手槍2把含彈匣，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。