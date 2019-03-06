派出所槍響！副所長未依程序卸彈匣誤擊一發子彈
台中市警局第五分局東山派出所昨驚傳槍響！副所長裘景智未依照繳領槍械準作業程序先卸除彈匣、清點子彈，就進行清理槍枝，造成槍枝走火，清槍桶內誤擊出一發子彈，所內同仁大受驚嚇，所幸無人傷亡。五分局督察組表示，裘員今天正常到勤上班，因接受調查中，未領取槍械。
昨天傍晚近6時許，東山所傳出槍響，台中市第五分局督察組組長李瑞雄表示，東山所副所長裘景智昨天下午2點至6點是取締酒駕勤務，確實要領取槍枝，近傍晚6點，裘員回到派出所繳槍，卻未依造正確清槍SOP流程，誤擊出一發子彈，全案進入調查階段，督察組已調閱所內相關監視器畫面，以釐清事發經過。
督察組指出，裘員稱，最近疑因中暑、身體不適，昨上班時精神不繼，忘記先械除彈匣、清點子彈，就直接清理槍枝，造成誤擊出一發子彈，射入清槍桶內，沒有造成傷亡。
裘員未依規定使用槍械不慎走火，已違反後勤作業要則、槍械使用規定的裝備紀律等行政責任部分，全案待調查釐清後，將處記過以上懲處。
台中市政府警察局PPQ警用槍枝清槍安全要領步驟為：一、取槍。二、卸彈匣，檢視彈數。三、滑套固定在後(空槍掛機)。四、檢視彈膛有無子彈。五、槍口朝安全處，滑套復位，壓扳機。六、槍、彈分離，置放槍櫃。
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