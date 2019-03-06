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謝龍介宣傳車昏迷男 警查出他凌晨爬上車

2019-03-06 13:25聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市二選區立委補選如火如荼，謝龍介位在北區的服務處今天凌晨發現有男子倒臥在謝龍介的宣傳車上，身旁並有「謝龍介我恨你」字樣的字紙條，男子經送成大急救目前仍在昏迷中。

成大表示，患者頭右後方有鈍傷和撕裂傷，全身沒有其他明顯傷勢，經過電腦斷層掃描檢查腦部有出血情況，目前昏迷指數5。

今天上午6時56分台南市警五分局接獲台南市議員謝龍介服務處電話報案，有一陌生中年男子受傷倒在海安路3段20號北區服務處前宣傳車上。

警方表示，經送醫後男子後腦勺有10x10公分鈍傷，有生命危險；警方查出，60歲吳姓男子住在北區，有地緣關係，至於吳傷勢如何造成及何以出現謝宣傳車上，仍待釐清。

警方調閱監視器，發現吳凌晨2時許，自行爬上宣傳車上，初步排除他是遭人惡意遺棄。時值立委補選期間，謝是立委候選人，警方成立專案小組調查外，檢察官也到場了解狀況。

謝龍介服務處執行長周紘騰說，姚姓司機今天清晨6時30分到北區服務，準開車到新市的市場陪謝掃街，當他準備把器材放上級車十， 發現1名男子上在車上，他嚇了一跳，趕緊報警。　

第五分局立人派出所員警趕赴現場查處。警方在現場發現該男子倒在宣傳車上，初步查看後腦勺有受傷，身旁有一把水果刀，立即通知救護車送往成大醫院救護。

謝龍介成大醫院立委補選
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