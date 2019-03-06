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「不給200萬就...」恐慌男替已逝女友瘋狂尋仇吃官司

2019-03-06 12:42聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市八里一名女子疑似吸毒過量身亡，其楊姓男友懷疑女友死因不單純，一口咬定某曹姓男子間接害死女友，悲痛之餘登門尋仇理論，企圖索討200萬元，曹男避不見面，楊男情緒失控朝門內叫囂恫嚇「不處理這200萬，我就直接找你兒子算帳」，並面對大門比劃「手槍」手勢，曹男心生畏懼報案；基隆地方法院依恐嚇危害安全罪，判處楊男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

被害曹男控訴，對方直指女友被害死，藉機索討200萬元，稱只要交出200萬元，兩人恩怨一筆勾銷，但自己始終未答允，雙方糾紛數年，被告楊男還曾入侵曹家，並暗自丟包毒品，企圖向警方誣陷他製毒。2016年底，楊男持鑰匙企圖潛入曹男住處大樓，曹男見狀反鎖家門，楊男入侵未得逞，竟在屋外狂吼「不讓你全家好過」。

曹男陳稱，楊男頻恐嚇「給我小心點！出門小心點！」、「拔掉你牙齒，看你還會不會嘴硬」，甚至臨走前還朝門內比了「手槍」手勢，「隨便小孩子都看得懂手槍手勢」，且叫囂聲量之大，嚇得其他住戶都不敢出門，過程也全被門口監視器錄下。曹男擔心妻子、兒子人身安全受到威脅，才報警求助。

曹妻也證稱，被告楊男當時不斷咆哮，神情、語氣都相當兇殘，還聽到對方威脅對孩子不利，嚇得趕緊報警，但警方到場時，楊男已經悻悻然離開現場。

楊男當庭坦承案發時曾出沒曹家，但辯稱不知道為何會出現在該處，矢口否認恐嚇犯行，還反咬對方誣賴、栽贓。經調閱監視器畫面，可見楊男不斷朝門內發聲，且神態激動，期間還比出「手槍」手勢，法官認為楊男無端在他人家門口逗留甚久，情緒激憤下，還比劃「手槍」手勢，情節與曹男、曹妻指控相符，認定楊男犯恐嚇危害安全、非法侵入住宅等罪。

然而，楊男辯護律師又辯稱，被告長年為恐慌症所苦，服用藥物以致記憶缺損、精神混亂、情緒異常、行為能力失調，案發時恐因藥物濫用才會無法自制，經調取楊男病歷，雖查知楊男是合法精神藥物坐浴物質濫用患者，但據被告答辯、偵訊都能清楚抗辯、答覆，認為他自制能力與正常人無異。

基隆地方法院認為，楊男懷疑女友被害致死，以不理性、不和平方式解決問題，破壞社會安寧秩序，還矢口否認犯罪，至今未與被害曹男和解，犯行可議；審酌他智識高職畢業，待業中，經濟狀況貧寒，且曹男撤回非法侵入住宅罪告訴，僅依恐嚇危害安全罪，判處楊男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

某楊姓男子一口咬定某曹姓男子間接害死女友，悲痛之餘登門尋仇理論，企圖索討200萬...
某楊姓男子一口咬定某曹姓男子間接害死女友，悲痛之餘登門尋仇理論，企圖索討200萬元，期間出言恐嚇，全案依恐嚇危害安全罪，判處楊男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。記者賴郁薇／攝影
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