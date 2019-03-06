陌生男子傷重倒臥謝龍介宣傳車 警：應與選舉無關

2019-03-06 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



今天上午6時56分警方接獲市議員謝龍介服務處電話報案，有一陌生中年男子受傷倒在海安路3段20號服務處前宣傳車上，第五分局立人派出所員警趕赴現場查處。警方在現場發現該男子倒在宣傳車上，初步查看後腦勺有受傷，身旁有一把水果刀，立即通知救護車送往成大醫院救護。