X-CUBE鬥毆案後再辦美尻派對 警臨檢查獲失蹤美眉

2019-03-06 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市南屯區知名夜店X-CUBE上月27日發生集體鬥毆的治安事件，打群架的畫面上傳網路後，引發社會議論，台中市第四警分局今天凌晨趁夜店再辦「美尻派對」時，規劃臨檢勤務，前往夜店查驗消費者身分，不少還沒進夜店的年輕男女，看到警方大陣仗，紛紛在店外觀望，等候警方查驗後再進店消費，警方在店內逐一查驗身份，發現一名去年5月就通報失蹤的何姓女子，當場帶回派出所調查。

台中市第四警分局表示，今天凌晨臨檢時，夜店的安管人員有明顯對進店的消費者，加強管理的力度，嚴格管控入場消費者，對警方的臨檢工作也十分配合，經同仁逐一清查身分後，發現一名何姓女子（21歲）是失蹤人口，去年5月間就被家人在嘉義縣新港警分局通報失蹤，帶回調查後，當初何女是負氣與家人吵架後離家出走，後來有返家，但家人沒有撤銷，警方已通知何女家人。