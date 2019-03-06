X-CUBE鬥毆案後再辦美尻派對 警臨檢查獲失蹤美眉
台中市南屯區知名夜店X-CUBE上月27日發生集體鬥毆的治安事件，打群架的畫面上傳網路後，引發社會議論，台中市第四警分局今天凌晨趁夜店再辦「美尻派對」時，規劃臨檢勤務，前往夜店查驗消費者身分，不少還沒進夜店的年輕男女，看到警方大陣仗，紛紛在店外觀望，等候警方查驗後再進店消費，警方在店內逐一查驗身份，發現一名去年5月就通報失蹤的何姓女子，當場帶回派出所調查。
台中市第四警分局表示，今天凌晨臨檢時，夜店的安管人員有明顯對進店的消費者，加強管理的力度，嚴格管控入場消費者，對警方的臨檢工作也十分配合，經同仁逐一清查身分後，發現一名何姓女子（21歲）是失蹤人口，去年5月間就被家人在嘉義縣新港警分局通報失蹤，帶回調查後，當初何女是負氣與家人吵架後離家出走，後來有返家，但家人沒有撤銷，警方已通知何女家人。
X-CUBE在上月底發生集體鬥毆事件後，仍持續辦理「美尻派對」、「猛男秀」等惹火演出，引起警方關注，去年4月間，該夜店也因上傳一段女舞者模仿性交畫面，讓男客大玩「快速揉奶」的限制級演出，被警方盯上後，依公然猥褻罪嫌送辦，台中地院判涉案的女舞者、紀姓主持人及黃姓活動策劃人拘役20至50日不等的刑責。
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