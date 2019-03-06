影╱警分局長率百警強力稽查 飄逸長腿妹這樣說

2019-03-06 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市近期連續發生夜店大亂鬥、摩鐵槍擊案，引發社會觀感不佳，台中市警局局長楊源明例會中提醒各分局長帶隊執行擴檢，以示警方執法決心。豐原警分局分局長林宏儒率隊擴大臨檢，在超級巨星KTV清查顧客身分，一名飄逸長腿妹向警說，「謝謝，辛苦你們了」，這群20歲出頭年輕男女認為，警方進入八大場所執法，有效過濾可疑人物，讓他們更加放心唱歌，當然配合受檢。

台中市警局各分局連日執行「威力掃蕩擴大臨檢」專案勤務，豐原警分局由分局長林宏儒帶隊，於本月2、3、4日共率領102名警力，到轄區電子遊戲場、KTV、小吃部、汽車旅館、網咖等易聚眾滋事場所，進行人車盤查，沒有查獲不法事實。

今年初新開幕的超級巨星KTV也在此次臨檢名單中，豐原警分局偵查隊隊長余燦俊說，警方入內與業者溝通，同步臨檢包廂內歡唱的顧客。

其中一間包廂內均是20出頭年輕男女，配合警方比對身分外，都有禮地向員警道謝，其中一名長髮飄逸妹坦言，警方到場執法有效過濾可疑人物，讓他們安心歡唱，當然配合受檢。