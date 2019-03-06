遭通緝仍續販毒 遭警圍捕立刻自轟

詹姓男子涉嫌販毒被法院通緝，昨天下午遭警圍捕，他舉槍自盡，消防隊員用擔架將他送醫。 記者何烱榮／翻攝 分享 facebook

毒品通緝犯詹姓男子涉嫌藏身友人的三合院販毒，彰化縣警方昨天下午控制買毒者後敲門表明身分，詹突然舉槍自盡身亡。警方說，詹可能擔心舊案未了又扯新案才尋短，已報請檢察官相驗釐清。

警方說，詹姓男子（四十六歲）涉嫌販毒案被起訴後未出庭，今年二月底遭彰化地方法院通緝。

彰化縣刑警大隊偵一隊調查賭品案，發現有許多吸毒者落網後都供稱向詹購毒，立刻鎖定藏身彰化永靖鄉一處三合院的詹調查。

警方當場逮到疑似向詹姓嫌犯買毒的毒蟲。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

昨天下午四時許，警方派員到三合院外埋伏，盤查一名離開詹家的男子，確認他剛向詹購毒後，前後包抄掩至詹的房門外。

員警敲門，在屋內的詹問「是誰」？員警回說「警察」並要求開門，不料詹立刻關燈。就在警方準備破門而入時，房內突然傳出「碰」的巨響。

警方原以為屋內的人撞後門想逃，通知在三合院後面的另組員警戒備，但等了許久都未見人影。員警再度要求開門未獲回應，破門而入時屋內一片漆黑，開燈後赫見詹躺在床上血泊中，右手握著一把手槍、槍內有顆子彈，右太陽穴有彈孔，研判畏罪開槍自盡。

警方搜索現場，在詹的背包裡查獲些許海洛因和安非他命等毒品及八顆子彈；警方同時帶回隔壁房間三名男女，漏夜釐清是否涉嫌毒品交易。

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