毒犯三合院舉槍自盡 現場再逮3名疑似毒蟲

2019-03-05 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化警方今天下午追查一起毒品案件時，詹姓通緝犯眼見遭警方圍堵、無路可逃，在房內舉槍朝自己太陽穴開槍，倒臥在血泊中，送醫搶救仍不治，員警在房間內查獲海洛因、安非他命以及吸食器，另有三名男女疑似現場交易，都遭警方逮捕，目前訊問中。

彰化刑警大隊執行查緝槍械、犯毒專案跟監一名詹姓（46歲）毒販多時，四名刑警下午循線到永靖緝竹中巷一戶三合院埋伏，看到現場疑似有毒蟲前往買毒，警方上前敲門，詹男問「是誰?」警方回「警察」並準備開門進去，房間燈卻突然關閉，屋內忽然傳出槍響，警方打開燈發現他已滿臉鮮血倒地，屋內找到一顆制式彈殼，散落的安非他命與海洛因、吸食器等還有一支槍械。

詹男飲彈自盡，彈孔從右邊太陽穴進左邊出，警方指出，詹男今年2月28日因違反毒品防制條例遭通緝，三合院為友人住處，環境如廢區，研判提供他住處已有一段時日，警方抵達現場時，詹男獨自在第一間房間，現另有三名男女在隔壁房間，桌上留有毒品和吸食器。

鄰居指出，曾見過詹男但不覺得有異狀，知他竟攜槍販毒，對於有人遭到圍捕自盡感到不可思議，全案仍在深入調查中。

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