男子涉販毒案被通緝 藏匿三合院繼續販毒拒捕開槍自盡

2019-03-05 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



今年2月26日才因販毒案被彰化地方法院通緝的45歲男子詹姓男子，涉嫌躲藏在彰化縣永靖鄉老家的三合院繼續販毒，今天下午4時多，彰化縣刑警大隊偵一隊掌握他的藏匿處，趕往緝捕時剛好有名吸毒者向詹買毒後走來，控制買毒者後敲門，詹男知道警方上門自知無處可逃，竟舉槍自盡，送醫急救無效。

據透露，詹男有多項毒品前科，因涉及1件販毒案未出庭，被彰化地方法院通緝。舊案未了，他涉嫌繼續販毒，偵一隊追查1件毒品案，有多名涉案的吸毒者供稱向詹男買毒，今天偵一隊確定詹男藏匿在永靖鄉同安村老家的三合院，趕往緝捕，三合院空地堆放很多包雜物，環境非常髒亂，味道難聞。

縣警局刑大副大隊長林世明受訪說，今天下午4時多，警方到永靖鄉一處三合院緝捕涉及販毒案的詹姓通緝犯時，剛好有1名男子走出三合院，對方承認剛向屋內的詹男買毒，警方控制這名買毒者後，採前後包抄。

攻堅的員警敲門，詹男在屋內說「是誰？」，警方表明身分，要求開門；不料，詹男立刻關燈，雙方僵持中，突然屋內傳出「碰」一聲。警方以為屋內的人撞後門想逃，在三合院後面的另一組人戒備。