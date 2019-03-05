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男子涉販毒案被通緝 藏匿三合院繼續販毒拒捕開槍自盡

2019-03-05 20:12聯合報 記者何烱榮╱即時報導

今年2月26日才因販毒案被彰化地方法院通緝的45歲男子詹姓男子，涉嫌躲藏在彰化縣永靖鄉老家的三合院繼續販毒，今天下午4時多，彰化縣刑警大隊偵一隊掌握他的藏匿處，趕往緝捕時剛好有名吸毒者向詹買毒後走來，控制買毒者後敲門，詹男知道警方上門自知無處可逃，竟舉槍自盡，送醫急救無效。

據透露，詹男有多項毒品前科，因涉及1件販毒案未出庭，被彰化地方法院通緝。舊案未了，他涉嫌繼續販毒，偵一隊追查1件毒品案，有多名涉案的吸毒者供稱向詹男買毒，今天偵一隊確定詹男藏匿在永靖鄉同安村老家的三合院，趕往緝捕，三合院空地堆放很多包雜物，環境非常髒亂，味道難聞。

縣警局刑大副大隊長林世明受訪說，今天下午4時多，警方到永靖鄉一處三合院緝捕涉及販毒案的詹姓通緝犯時，剛好有1名男子走出三合院，對方承認剛向屋內的詹男買毒，警方控制這名買毒者後，採前後包抄。

攻堅的員警敲門，詹男在屋內說「是誰？」，警方表明身分，要求開門；不料，詹男立刻關燈，雙方僵持中，突然屋內傳出「碰」一聲。警方以為屋內的人撞後門想逃，在三合院後面的另一組人戒備。

警方前後埋伏一陣，都不見至內有進一步的動作和聲響，再度拍門，要求開門，也一直沒有回應。警方查覺不對，破門而入，屋內一片漆黑，開燈發現詹男躺在床上，右手邊有1支改造手槍；員警衝上前一看，詹男已朝右太陽穴部位開槍自盡，手槍內還有1顆子彈。警方搜索現場，在他的背包裡查獲少數海洛因和安非他命毒品，及8顆子彈。

45歲男子詹姓男子涉嫌販毒被法院通緝，藏匿三合院繼續販毒，今天下午警方前後包抄圍...
45歲男子詹姓男子涉嫌販毒被法院通緝，藏匿三合院繼續販毒，今天下午警方前後包抄圍捕，他舉槍自盡，消防隊用擔架準備送他到醫搶救。記者何烱榮／翻攝
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45歲男子詹姓男子涉嫌販毒被法院通緝，藏匿三合院繼續販毒，今天下午警方前後包抄圍...
45歲男子詹姓男子涉嫌販毒被法院通緝，藏匿三合院繼續販毒，今天下午警方前後包抄圍捕，他舉槍自盡，警方把他抬出屋外的情形。記者何烱榮／翻攝
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販毒毒品通緝

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