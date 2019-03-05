憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市警察局有鑑於近年來刑警面對案件偵查難度增加、刑責區責任制與各項專案績效要求等壓力外，繁複的文書業務也消磨刑警辦案的時間與熱情，刑警人力缺口更增添了現職刑警的負荷，以致於刑事工作陷入警力闕如、人才斷層的惡性循環。

台北市政府警察局局長陳嘉昌今特地邀請大同警分局徐立德、萬華警分局洪晨鐘、中山警分局徐嘉鴻、大安警分局林進賜、中正一警分局蔡萬得、中正二警分局曾建章、松山警分局陳瑞遜、信義警分局鄭忠凱、士林警分局許炳煌、北投警分局顏震文、文山一警分局陳炎盛、文山二警分局陳志華、南港警分局蘇逸章、內湖警分局華李立德、刑事警察大隊石任珮、陳柏青、潘文濱等17位工作表現優異的刑事小隊長，一同在台北市警察局地下2樓波麗士美食廣場餐敘。

除感謝這些小隊長為北市治安工作的付出，也期勉各位小隊長能發揮「母雞帶小雞」的精神栽培新進人員，將寶貴的工作經驗與功夫傳承下去。