毒販交易形跡敗露 警敲門他舉槍自盡送醫不治

2019-03-05 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化詹姓毒品同緝犯今天下午近五點在永靖鄉三合院友人住處與人毒品交易時，遭警方跟監，他才剛與人交易完，警方上前敲門，他問是誰，警方說是警察，詹男立即將燈關閉，屋內忽然傳出槍響，警方開門發現他已滿臉鮮血倒地。