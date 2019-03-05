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毒販交易形跡敗露 警敲門他舉槍自盡送醫不治

2019-03-05 18:38聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化詹姓毒品同緝犯今天下午近五點在永靖鄉三合院友人住處與人毒品交易時，遭警方跟監，他才剛與人交易完，警方上前敲門，他問是誰，警方說是警察，詹男立即將燈關閉，屋內忽然傳出槍響，警方開門發現他已滿臉鮮血倒地。

詹男緊急被送往員生醫院急救，搶救後仍不治，警方在屋內發現有毒品和吸食器，鑑識人員目前在場採證。

詹姓男子在屋內舉槍自盡。記者林敬家／攝影
詹姓男子在屋內舉槍自盡。記者林敬家／攝影
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