這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好

2019-03-05 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市近期連續發生夜店大亂鬥、摩鐵槍擊案，引發社會觀感不佳，台中市警局長楊源明例會中提醒各分局長帶隊執行擴檢，以示警方執法決心。今天下午市警第一分局邀集特種營業場所業者舉行座談會，分局長孫太康強調，酒後滋事、酒駕皆違法行為，警方執法只有更強，絕不退縮；業者透漏，「奧客」失控行徑讓他們很頭痛，連日警方強力執法，有效喝止「奧客」，業者們拍手叫好，希望警方嚴正執法。

今天下午，第一分局邀集轄區特種營業場所業者參與座談會，包含錢櫃KTV、凱悅KTV、好樂迪KTV、酒妃酒吧與鐵木真酒吧等5家歌唱娛樂場所，分局長孫太康指出，未來業者縱放酒客領回鑰匙，且酒駕造成事故，經警方查證屬實，不排除將業者的趴車小弟依「關係人」身分傳訊，警方強力取締店家，酒駕肇事絕不縱容。

另，轄區錢櫃KTV與凱悅KTV因曾發生鬥毆等糾紛，警方已固定編排守望勤務，有鑑近日群聚鬥毆風波，本月起好樂迪KTV也列入固定編排守望勤務，孫太康強調，若業者再不約制安管人員與酒客糾紛，不排除報請市政府勒令業者歇業，甚至停業。

有業者有感而發，「分局長點出我們的痛」，實際上業者對於酒後亂性、挑釁滋事的「奧客」無力應對，近期警方強力執法，針對暴力鬥毆、挑釁滋事、吸毒販毒、酒後駕車的「奧客」，採取強力壓制作為，業者私下一致拍手叫好，相當認同。