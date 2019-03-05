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這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好

2019-03-05 18:23聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市近期連續發生夜店大亂鬥、摩鐵槍擊案，引發社會觀感不佳，台中市警局長楊源明例會中提醒各分局長帶隊執行擴檢，以示警方執法決心。今天下午市警第一分局邀集特種營業場所業者舉行座談會，分局長孫太康強調，酒後滋事、酒駕皆違法行為，警方執法只有更強，絕不退縮；業者透漏，「奧客」失控行徑讓他們很頭痛，連日警方強力執法，有效喝止「奧客」，業者們拍手叫好，希望警方嚴正執法。

今天下午，第一分局邀集轄區特種營業場所業者參與座談會，包含錢櫃KTV、凱悅KTV、好樂迪KTV、酒妃酒吧與鐵木真酒吧等5家歌唱娛樂場所，分局長孫太康指出，未來業者縱放酒客領回鑰匙，且酒駕造成事故，經警方查證屬實，不排除將業者的趴車小弟依「關係人」身分傳訊，警方強力取締店家，酒駕肇事絕不縱容。

另，轄區錢櫃KTV與凱悅KTV因曾發生鬥毆等糾紛，警方已固定編排守望勤務，有鑑近日群聚鬥毆風波，本月起好樂迪KTV也列入固定編排守望勤務，孫太康強調，若業者再不約制安管人員與酒客糾紛，不排除報請市政府勒令業者歇業，甚至停業。

有業者有感而發，「分局長點出我們的痛」，實際上業者對於酒後亂性、挑釁滋事的「奧客」無力應對，近期警方強力執法，針對暴力鬥毆、挑釁滋事、吸毒販毒、酒後駕車的「奧客」，採取強力壓制作為，業者私下一致拍手叫好，相當認同。

第一分局偵查隊隊長吳柏羲昨帶隊至轄區錢櫃KTV共5家歌唱娛樂場所，與業者進行宣導，若業者事後發生販毒、槍擊、鬥毆滋事與酒後駕車等情事，警方將依《警察職權行使法》，將該處列為治安要點，採重點式、密集式臨檢，加強取締。

台中市警局第一分局偵查隊長吳柏羲(左二)帶隊，親自至轄區錢櫃KTV共5家歌唱娛樂...
台中市警局第一分局偵查隊長吳柏羲(左二)帶隊，親自至轄區錢櫃KTV共5家歌唱娛樂場所，與業者進行宣導。記者林佩均／翻攝
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台中市警局第一分局偵查隊長吳柏羲(右)帶隊，親自至轄區錢櫃KTV共5家歌唱娛樂場...
台中市警局第一分局偵查隊長吳柏羲(右)帶隊，親自至轄區錢櫃KTV共5家歌唱娛樂場所，與業者進行宣導。記者林佩均／翻攝
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台中市警局第一分局分局長孫太康(左)邀集業者座談，並指警方對於酒後滋事、酒駕執法...
台中市警局第一分局分局長孫太康(左)邀集業者座談，並指警方對於酒後滋事、酒駕執法只有更強，絕不退縮；業者讚許警方點出業者的「痛」，全力配合警方執法，喝止「奧客」。 記者林佩均／翻攝
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台中市警局第一分局分局長孫太康(右)邀集業者座談，並指警方對於酒後滋事、酒駕執法...
台中市警局第一分局分局長孫太康(右)邀集業者座談，並指警方對於酒後滋事、酒駕執法只有更強，絕不退縮；業者讚許警方點出業者的「痛」，全力配合警方執法，喝止「奧客」。 記者林佩均／翻攝
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台中市警局第一分局偵查隊長吳柏羲(中)帶隊，親自至轄區錢櫃KTV共5家歌唱娛樂場...
台中市警局第一分局偵查隊長吳柏羲(中)帶隊，親自至轄區錢櫃KTV共5家歌唱娛樂場所，與業者進行宣導。記者林佩均／翻攝
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KTV奧客錢櫃

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