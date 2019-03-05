母穿紅衣帶6歲女兒燒炭 女童打給阿嬤「好害怕..」得救

2019-03-05 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



桃園市呂姓女護理師和物流業董姓男子交往，但家人強烈反對，今年1月竟帶著6歲女兒在台北市士林區某飯店燒炭自殺，幸好警消即刻救援，士林地檢署依殺人未遂罪將兩人起訴，呂的辯護律師今天開庭指出，呂女在燒炭後有叫女兒打電話給母親，讓警方得以定位到位置救出三人，符合刑法第27條的中止犯，加上兩人都患有長期憂鬱症，都符合減刑要件。

起訴指出，兩人今年1月在飯店內，先吞服安眠藥和威士忌，再將安眠藥磨碎加入汽水，給呂的女兒飲用，以減輕死亡痛苦，兩人換上紅衣後，也讓女兒換上剛買的紅衣，留下點燃炭火後，開始寫遺書，所幸呂的胞弟及時與警方趕到，三人才倖免於死，呂與男友都依成年人故意對兒童犯殺人未遂起訴。

呂女開庭時坦承犯罪並說，因為家人反對兩人交往，心情不佳，本來去士林夜市是去遊玩，但一時想不開，便在飯店內燒炭，還吃了安眠藥和喝酒，但後來很後悔，便叫女兒打給母親，依稀記得女兒說「阿嬤，媽媽在睡覺，我好害怕..」她隨即昏睡過去。

董男則說，當時接到呂女的line，說要帶著孩子自殺，他便一起去，也坦承犯罪。董男的委任律師則說，他長期罹患憂鬱症，案發無法辨識行為能力，希望依刑法第19條減輕其刑。

呂女的律師則說，呂女長期罹患憂鬱症，希望法院將呂女送往精神鑑定，以證明當時是否無法辨識其行為能力。

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