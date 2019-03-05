親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

母穿紅衣帶6歲女兒燒炭 女童打給阿嬤「好害怕..」得救

2019-03-05 16:59聯合報 記者李承穎╱即時報導

桃園市呂姓女護理師和物流業董姓男子交往，但家人強烈反對，今年1月竟帶著6歲女兒在台北市士林區某飯店燒炭自殺，幸好警消即刻救援，士林地檢署依殺人未遂罪將兩人起訴，呂的辯護律師今天開庭指出，呂女在燒炭後有叫女兒打電話給母親，讓警方得以定位到位置救出三人，符合刑法第27條的中止犯，加上兩人都患有長期憂鬱症，都符合減刑要件。

起訴指出，兩人今年1月在飯店內，先吞服安眠藥和威士忌，再將安眠藥磨碎加入汽水，給呂的女兒飲用，以減輕死亡痛苦，兩人換上紅衣後，也讓女兒換上剛買的紅衣，留下點燃炭火後，開始寫遺書，所幸呂的胞弟及時與警方趕到，三人才倖免於死，呂與男友都依成年人故意對兒童犯殺人未遂起訴。

呂女開庭時坦承犯罪並說，因為家人反對兩人交往，心情不佳，本來去士林夜市是去遊玩，但一時想不開，便在飯店內燒炭，還吃了安眠藥和喝酒，但後來很後悔，便叫女兒打給母親，依稀記得女兒說「阿嬤，媽媽在睡覺，我好害怕..」她隨即昏睡過去。

董男則說，當時接到呂女的line，說要帶著孩子自殺，他便一起去，也坦承犯罪。董男的委任律師則說，他長期罹患憂鬱症，案發無法辨識行為能力，希望依刑法第19條減輕其刑。

呂女的律師則說，呂女長期罹患憂鬱症，希望法院將呂女送往精神鑑定，以證明當時是否無法辨識其行為能力。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

憂鬱症殺人

相關新聞

男子持刀想搶銀樓 見店家求援竟棄刀逃跑

2019-03-05 15:22

持玩具槍搶銀行見母下跪痛哭 老母：去警察局裡面好好反省

2019-03-05 15:15

4小時迅速偵破銀行搶案 警政署長赴板橋分局頒獎金

2019-03-05 17:10

警分局長一窩蜂帶隊臨檢只是開場 後面鋪哏有好戲可看

2019-03-05 13:11

毆打酒客丟包醫院外 檢方傷害致死起訴14人

2019-03-05 13:03

廚餘桶女嬰體內器官發育完整 解剖人員：痛心不已

2019-03-05 13:00

盤查路邊違規停車 竟意外查獲車主攜帶K他命

2019-03-05 12:35

投資失利持玩具槍搶銀行還地下錢莊 警續追贓款下落

2019-03-05 11:54

誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入

2019-03-05 11:43

毒蟲騷擾居民討錢 遭警一招「大外割」制伏

2019-03-05 11:17

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

影／感情糾紛引發高雄街頭鬥毆 男身中數刀

2019-03-05 09:01

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

DNA比對 廚餘桶棄嬰 與飯店血跡相符

2019-03-05 00:14

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

攜槍帶刀20餘人要幫朋友出頭 因試射槍枝立馬被逮

2019-03-04 18:31

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

溪湖金錢豹槍擊案 大哥指揮小弟開槍都判無期徒刑

2019-03-04 14:16

當街烏龍開槍擄錯人 落網才怪主嫌避不見面沒義氣

2019-03-04 12:45

怕「貼標籤」又憂保護不足 少年事件處理法謹慎修

2019-03-04 12:10

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

廚餘桶女嬰體內器官發育完整 解剖人員：痛心不已

2019-03-05 13:00

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

批馬英九收頂新魏家10億 最高法院判吳子嘉要道歉！

2019-03-05 12:47

26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14

被拍到性器興奮辯無罪 檢斥王傳家：犯罪後態度差

2019-03-04 18:23

外婆頭七靈堂「神秘腳印」 讓母親瞬間跪地淚崩

2019-03-05 12:37

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了

2019-03-04 19:39

警分局長一窩蜂帶隊臨檢只是開場 後面鋪哏有好戲可看

2019-03-05 13:11

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

新店廚餘桶棄屍案 法醫高大成：可觀胸圍初判是否活產

2019-03-05 11:53

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入

2019-03-05 11:43

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

鄰居的車被貼滿千元鈔嚇到他 網友尖叫：快撿！

2019-03-05 15:07

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

老不俢幹部偷摸兩名女部屬大腿 代價判刑6個月

2019-03-04 18:53

懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52

執行署拍賣奢侈品乏人問津 7折蛋糕卻被公務員搶光

2019-03-05 13:13

鈕承澤一派輕鬆 被控性侵騎小折赴北院出庭

2019-03-05 12:11

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

胡木源接國安局副局長 新北警局長仍「喬不攏」

2019-03-05 13:53

吃飯被催「這桌快吃完了」 網友一招讓對方閉嘴

2019-03-05 17:02

戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴

2019-03-05 11:22

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

抓交替？2少年落水獲救後驚恐說：腳像被拉住了

2019-03-05 10:58

高雄國道貨櫃車翻覆 國1、國10大塞車

2019-03-05 12:36

土城槍擊案 兇嫌搭計程車逃離立即遭警網攔捕

2019-03-04 18:48

黎明重劃案 楊文欣等14人被訴

2019-03-05 00:00

黑吃黑慘遭割斷手筋腳筋 再以鐵鎚磚塊重擊頭致死

2019-03-05 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top