他們以為策畫「超完美搶案」 警過濾上百支監視器破解

2019-03-05 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



住高雄市小港區、有毒品前科的2名男子，因缺錢購毒解癮起意行搶，為逃避查緝，他們先在高雄市大寮區換上竊取的機車車牌，騎到屏東縣東港鎮行搶剛提款的婦人皮包；2人得手後騎回高雄分贓，自以為策劃的「超完美越區搶案」神不知鬼不覺，殊不知警方過濾高屏兩地上支路口監視器後已被鎖定，昨晚在高雄住處先後被逮。

屏東東港分局東濱派出所上周接獲1名婦女報案，指她剛領完錢步行返回住家時，掛在肩上的皮包遭2名騎乘機車男子快速從後方拉扯，內裝有手機、個人文件及6000元；警方受理案後立即組成專案小組偵辦，員警過濾沿線上百支監視器，掌握到搶嫌騎乘的車牌號碼，結果是之前在高雄大寮區遭竊的車牌，案情陷入膠著。

遭竊車牌的機車原停放在高雄市大寮區一處大廈，東濱派出所長郭瑾樺認為破案線索應該在失竊地，他和同仁調閱大廈周邊民間商家和公家路口監視器，根據2名搶匪的衣著特徵逐一比對，終於找到特徵相同的2名男子，鬼鬼祟祟地在大廈附近找尋下手目標。