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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

川金破局？美朝無協議不是世界末日

他們以為策畫「超完美搶案」 警過濾上百支監視器破解

2019-03-05 16:27聯合報 記者潘欣中╱即時報導

高雄市小港區、有毒品前科的2名男子，因缺錢購毒解癮起意行搶，為逃避查緝，他們先在高雄市大寮區換上竊取的機車車牌，騎到屏東縣東港鎮行搶剛提款的婦人皮包；2人得手後騎回高雄分贓，自以為策劃的「超完美越區搶案」神不知鬼不覺，殊不知警方過濾高屏兩地上支路口監視器後已被鎖定，昨晚在高雄住處先後被逮。

屏東東港分局東濱派出所上周接獲1名婦女報案，指她剛領完錢步行返回住家時，掛在肩上的皮包遭2名騎乘機車男子快速從後方拉扯，內裝有手機、個人文件及6000元；警方受理案後立即組成專案小組偵辦，員警過濾沿線上百支監視器，掌握到搶嫌騎乘的車牌號碼，結果是之前在高雄大寮區遭竊的車牌，案情陷入膠著。

遭竊車牌的機車原停放在高雄市大寮區一處大廈，東濱派出所長郭瑾樺認為破案線索應該在失竊地，他和同仁調閱大廈周邊民間商家和公家路口監視器，根據2名搶匪的衣著特徵逐一比對，終於找到特徵相同的2名男子，鬼鬼祟祟地在大廈附近找尋下手目標。

警方根據車牌查出黃姓嫌犯（36歲）在小港區租屋，昨天下午到租屋處周邊埋伏，晚上發現有名男子頭戴與犯案時相同的安全帽出現，準備發動曾作案的機車時，警方立刻衝出將黃壓制在地，並發現褲袋有支海洛因注射針筒，黃當場承認和另名友人犯下搶案，警方稍後也逮到同夥；黃的尿液初步篩檢有海洛因及安非他命陽性反應，警竹訊後依違反毒品危害防制條例、竊盜、搶奪等罪嫌移送檢方偵辦。

屏東東港警方到黃姓嫌犯高雄市住處埋伏，等他現身發動機車時將他壓制在地。記者潘欣中...
屏東東港警方到黃姓嫌犯高雄市住處埋伏，等他現身發動機車時將他壓制在地。記者潘欣中／翻攝
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警方在黃姓嫌犯的褲袋發現1支毒品海洛因注射針筒。記者潘欣中／翻攝
警方在黃姓嫌犯的褲袋發現1支毒品海洛因注射針筒。記者潘欣中／翻攝
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高雄市東港

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