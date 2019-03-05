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持玩具槍搶銀行見母下跪痛哭 老母：去裡面好好反省

2019-03-05 15:15聯合報 記者袁志豪╱即時報導

葉姓男子因投資手機生意失利，欠地下錢莊百萬債務，準備玩具槍、水果刀，昨天下午持槍搶銀行，打開抽屜搜刮50萬元；轄區板橋警分局組成專案小組，昨天晚間將他逮捕到案。今天葉的妻子及老母趕往分局探視，葉看到母親情緒崩潰，下跪抱著母親痛哭，老母說「去裡面地好好反省，不要再想東想西」。

警方調查，41歲葉姓男子供稱自大陸進口近百隻手機來台，卻無法順利銷售出去，他為了投資手機生意，向地下錢莊借款上百萬，眼看還不出錢，利滾利將永遠還不完，才鋌而走險持玩具槍行搶；今天上午葉的妻子與老母趕赴警局探視，葉看到母親情緒崩潰、下跪相擁而泣，對自己犯下的錯懊悔不已。

新北市警板橋分局指出，昨天下午3時24分，41歲葉姓男子頭戴安全帽、手套、持玩具槍闖入遠東路玉山銀行，當時他身穿咖啡色外套、藍色牛仔褲、白色球鞋、紅色口罩，全程沒有說話，僅用槍比劃；行員、保全嚇得讓開，讓葉自行取走五疊共50萬元的現金，由於他手上有槍，現場無人敢反抗。

葉犯案不到1分鐘，離去後行員按下警報器，轄區各派出所派員出動攔截圍捕，初步並無所獲；警方組成專案小組，火速調閱轄內綿密監視器，發現上午11時許葉有前往現場勘查地形，犯案後往土城方向逃逸。

警方發現，葉原本是騎著向朋友借來的機車犯案，並用工業用膠帶遮住車牌，離去時把外套反穿，企圖變裝；但警方憑著沿線監視器，觀看到他在3時34分便騎回回新北市中和區住家，更換父親的車再外出，並在郵局、ATM前多次匯款，償還錢莊業者債務。

警方確認身分後，晚間7時50分在中和區華順街一間超商前將葉逮捕，起出作案用玩具槍，剩餘贓款17萬；偵訊時，葉表示已經將33萬匯款給地下錢莊業者，他目前無業，家裡還有就讀國小與幼稚園的小孩，經濟狀況困難，訊後已依加重強盜罪移送新北地檢署偵辦。

41歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶50萬元，4小時就被警方...
41歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶50萬元，4小時就被警方逮捕。記者袁志豪／翻攝
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41歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶50萬元，4小時就被警方...
41歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶50萬元，4小時就被警方逮捕。記者袁志豪／攝影
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地下錢莊債務

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