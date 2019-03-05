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尚無新加坡情侶DNA 偵破嬰屍案缺臨門一腳

2019-03-05 16:26中央社 新加坡5日專電

新加坡情侶嬰屍案DNA報告發布，此地法界人士認為，星國人境外犯罪，被害人又是星國...
新加坡情侶嬰屍案DNA報告發布，此地法界人士認為，星國人境外犯罪，被害人又是星國人，即便潛逃回國仍會追訴。圖／報系資料照片
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台灣檢警偵辦新加坡情侶嬰屍案，今天接續解剖女嬰屍體，以釐清死因，檢警雖逐步抽絲剝繭，但因尚未採集到這對情侶的DNA，破案仍缺臨門一腳。

廚餘桶嬰屍案鎖定新加坡來台情侶，不僅台媒關注，新加坡媒體「新明日報」、「聯合晚報」與「聯合早報」連日也持續追蹤後續發展。

這對新加坡籍情侶是23歲的王姓男子與24歲的郭姓女子，2月19日入境台灣，下榻台北市武昌街二段的飯店，根據警方調查，這對情侶在女嬰屍體被發現當天（26日）辦理退房，下午4時36分火速離境，搭機返回新加坡。

警方赴這對情侶住宿飯店蒐證，懷疑郭姓女子在浴室生產，鑑識人員採集浴室排水孔血跡反應、毛髮，比對結果昨天出爐，證實DNA與女嬰相符，但因缺少這對情侶的DNA，不能證明血跡、毛髮來源。

法醫今天將解剖女嬰屍體，釐清女嬰是產前或產後死亡。

全案發展迄今，這對新加坡情侶依然神隱，失聯多日，始終未露面澄清各項疑團，女友父親認為自己女兒身材胖是事實，不會連懷孕都無法分辨，但有鄰居指稱她的肚子明顯變大，近期總拿著熊娃娃遮擋在肚子前面。

台灣檢警即便拼湊破案拼圖，逐一還原事實真相，但面對當事人未出面澄清、情侶父母駁斥懷孕說詞，讓全案陷入各說各話、演變成羅生門的窘境。

星媒羅列全案有4大謎團未解，諸如「獅城女是否懷孕，為何可上飛機」、「嬰兒生下是生是死」、「在酒店房客如何接生」、「回程是按原定計畫，還是臨時起意」。

值得注意的是，浴室採取血跡等檢體和女嬰DNA比對相符，只是部分證據，證據力尚嫌不足，在取得這對情侶的DNA前，目前他們仍只能列為犯罪嫌疑人。

熟悉醫事鑑定相關程序的醫師指出，從台星媒體報導觀察，僅說明房間內血跡與嬰兒相符，這也只能證實棄嬰曾待在房間內，未能證明棄嬰父母就是這對情侶。

這名醫師認為，當務之急是要採集情侶檢體，即便房間有毛髮，有可能是其他房客留下，通常就是要針對犯罪嫌疑人抽血或驗唾液，相關疑團就能迎刃而解。

新加坡法界人士指出，台灣法醫預計今天解剖了解女嬰是產前或產後死亡，一旦確認死因就會聯絡新加坡警方協助偵辦。這起案件解套之道仍是失聯多日的情侶出面說明，星國警方協助取得情侶的DNA檢體即能加速破案腳步。

情侶新加坡DNA

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