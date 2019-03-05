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警分局長一窩蜂帶隊臨檢只是開場 後面鋪哏有好戲可看

2019-03-05 13:11聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市在228連假期間接連發生夜店鬥毆、摩鐵槍擊等案件，市民對治安觀感不佳，台中市警局長楊源明也在例會中提醒各分局長帶隊執行臨檢，以了解轄區特種營業場所的經營狀況，全市各分局長從本月初開始，無不卯足全力，大動作安排臨檢勤務，也通知媒體到場採訪，警分局長帶隊臨檢「蔚為風潮」，但有資深警官透露，最近的分局長帶隊臨檢夜店、酒店場所「只是開場而已」，各分局長要先做宣導、提醒業者自我約束的動作，若轄區再發生暴力鬥毆、酒駕奪命等治安事件時，就有理由進行「重點式、密集式」的臨檢，屆時不約束脫序消費者的業者「等著吃苦頭」。

「這個哏埋的很深」台中資深警官表示，市民可能會發現，近來台中市不斷有各個警分局長帶隊臨檢夜店等治安顧慮的新聞在媒體曝光，其實是有背後原因的，最主要是夜店槍擊或鬥毆案件，容易讓市民感覺治安不好，而在台中市警局長楊源明的指示下，各分局長先帶頭到治安顧慮場所臨檢，並要求業者針對毒品、酒駕、槍擊、鬥毆等情形進行約束。

資深警官表示，分局長親自到店口頭約束業者只是第一步，再來若是業者不配合對消費者進行約束，再發生鬥毆等治安事件時，各分局就有理由可以用《警察職權行使法》，針對「特定」的營業場所，展開大規模「重點式、密集式」的臨檢、酒測路檢的勤務，一執行下去，絕對會影響到業者的經營，「醜話先說再前頭」，若抱著僥倖心態的業者，未來再傳治安事件，市警局絕對會讓業者「有苦頭可吃」。

台中市從上月底南屯區、太平區接連發生夜店鬥毆、摩鐵槍擊案件後，本月初開始，警分局長一窩蜂的帶隊臨檢，包括第一、第二、第三、第四、第六等警分局長，都親自帶隊臨檢轄區夜店、ktv、酒店等特種行業場所，分局長沒有帶隊的分局，例如第五、清水分局也都同樣安排臨檢勤務，並發布新聞稿，展現執法決心。

台中市第六警分局長陳武康昨天帶隊臨檢知名酒店海派七店、海派八店。記者陳宏睿／攝影
台中市第六警分局長陳武康昨天帶隊臨檢知名酒店海派七店、海派八店。記者陳宏睿／攝影
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臨檢夜店台中市

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