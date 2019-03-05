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毆打酒客丟包醫院外 檢方傷害致死起訴14人

2019-03-05 13:03中央社 台中5日電

朱姓男子去年10月號召同夥，到台中一家酒店押走古姓酒客，毆打凌虐後丟包在一家醫院外，古男最後傷重不治，朱男等人事後出面投案，檢方今天依傷害致死等罪將朱男等14人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，26歲朱姓男子因與古姓男子長期積怨，一直想報復，在民國107年10月10日晚間9時餘，得知古男與其兒子及友人，在台中市西屯區一家酒店消費，朱男於是號召賴姓男子等13名同夥，到酒店附近一家現炒店集合。

朱男見同夥到齊後，謀議將古男毆打後再押走，當場發放鋁棒、辣椒水、口罩、護目鏡等物，分乘5輛轎車前往酒店，由朱男帶領其他7人衝入酒店內，其餘人在店外把風，眾人進入古男的包廂內，先以辣椒水噴灑，朱男再持刀猛刺古男左臀部與左大腿。

同夥再將古男銬上手銬合力押走，以轎車載運到北屯區一處冷凍庫廠房，並將古男抬進冷凍櫃內，朱男逼迫古男償還債務未果，便指使同夥持鋁棒、磚塊、鐵鎚等武器毆打，朱男再持刀割斷古男手筋、腳筋，並持續凌虐長達一小時。

直到同夥發現古男性命垂危，便以轎車載送到北屯區一家醫院外丟包，朱男與同夥隨即四散逃逸，朱男還以公共電話通報丟包的醫院，古男遭棄置醫院外後，經巡守隊人員發現報案，古男送醫後因橫紋肌溶解、肺脂肪栓塞致多器官衰竭，延至同年月18日不治死亡。

朱男等人輾轉前往台南藏匿，直到媒體報導得知東窗事發，驚覺事態嚴重，在同年月12日，陸續前往台中市政府警察局第六分局投案說明，朱男到案坦承提議、指揮與毆打古男，警方訊問後被依法送辦朱男等14人。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、監視器畫面與死者相驗報告，今天依傷害致死、妨害自由等罪嫌，將朱男等14人起訴。

台中市警察器官

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