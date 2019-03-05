投資失利持玩具槍搶銀行還地下錢莊 警續追贓款下落

2019-03-05 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



葉姓男子因投資手機生意失利，欠地下錢莊百萬債務，準備玩具槍、水果刀，昨天上午先到新北市板橋區玉山銀行勘查，下午3時許持槍闖入，全程不發一語，持槍用手比劃行員讓開，自行翻越二號櫃檯，打開抽屜搜刮50萬元，整個犯案過程不到一分鐘；轄區板橋警分局組成專案小組，昨天晚間7時許就將他逮捕到案。

警方漏夜偵訊，41歲葉姓男子供稱為了投資手機生意，向地下錢莊借款上百萬，眼看還不出錢，利滾利將永遠還不完，才鋌而走險持玩具槍行搶；至於有媒體報導葉是為了父親的醫藥費或小孩的學費才犯案，警方指出葉從被捕後到偵訊完，均沒有這樣供稱。

新北市警板橋分局指出，昨天下午3時24分，41歲葉姓男子頭戴安全帽、手套、持玩具槍闖入遠東路玉山銀行，當時他身穿咖啡色外套、藍色牛仔褲、白色球鞋、紅色口罩，全程沒有說話，僅用槍比劃；行員、保全嚇得讓開，讓葉自行取走五疊共50萬元的現金，由於他手上有槍，現場無人敢反抗。

葉犯案不到1分鐘，離去後行員按下警報器，轄區各派出所派員出動攔截圍捕，初步並無所獲；警方組成專案小組，火速調閱轄內綿密監視器，發現上午11時許葉有前往現場勘查地形，犯案後往土城方向逃逸。

警方發現，葉原本是騎著向朋友借來的機車犯案，並用工業用膠帶遮住車牌，離去時把外套反穿，企圖變裝；但警方憑著沿線監視器，觀看到他在3時34分便騎回回新北市中和區住家，更換父親的車再外出，並在郵局ATM前多次匯款，償還友人債務。