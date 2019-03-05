親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小心！洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入

2019-03-05 11:43聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，而誰來接胡木源的位置，卻傳出警政署長陳家欽和新北市長侯友宜「溝通」後，反而兜不攏。對此，侯友宜表示，給地方尊重以外，「不希望看到有政治力介入」，他一切尊重警政署人事考核。

各地警察局長向來是警政署選定，非地方職責；不過，據上報報導，依慣例直轄市警察局長人選底定前，會徵詢該直轄市長意見，不料，陳家欽銜內政部長之命與侯友宜「溝通」時，卻變調成讓侯「圈選」，圈出來和原定人選不同，讓新北市警察局長人事案生變。

侯友宜今在新北市中學暨小學運動會開幕典禮會後受訪，被問及新北市警察局長有無屬意條件？侯友宜說，警政人事本來就是一條鞭，他當過警政署首長很清楚，按照階級、期別、倫理及績效考核，尊重警政署人事權，給地方尊重以外，不希望看到有政治力介入，一切尊重警政署人事考核。媒體追問所謂「給地方尊重」的意思，侯友宜說，「我們先尊重警政署人事考核」。

至於近來頻發生搶案，昨板橋玉山銀行又一起，侯友宜說，昨天非常快速在短短3個半小時逮捕歸案，新北市建構很好的科技防衛城，展現快狠準，更嗆「如果你敢來，我們絕對用最快速度將所有歹徒法辦」。他說，新北市警察團隊上下一心，為治安衝刺打拚，不讓宵小得逞。

新北市長侯友宜。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜。記者魏翊庭／攝影
分享

侯友宜警察

相關新聞

毒蟲騷擾居民討錢 遭警一招「大外割」制伏

2019-03-05 11:17

投資失利持玩具槍搶銀行還地下錢莊 警續追贓款下落

2019-03-05 11:54

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

影／感情糾紛引發高雄街頭鬥毆 男身中數刀

2019-03-05 09:01

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

DNA比對 廚餘桶棄嬰 與飯店血跡相符

2019-03-05 00:14

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

攜槍帶刀20餘人要幫朋友出頭 因試射槍枝立馬被逮

2019-03-04 18:31

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

溪湖金錢豹槍擊案 大哥指揮小弟開槍都判無期徒刑

2019-03-04 14:16

當街烏龍開槍擄錯人 落網才怪主嫌避不見面沒義氣

2019-03-04 12:45

怕「貼標籤」又憂保護不足 少年事件處理法謹慎修

2019-03-04 12:10

新加坡情侶棄屍案 北檢明早相驗

2019-03-04 11:44

女嬰屍棄廚餘桶案 星籍情侶投宿飯店血跡與女嬰DNA相符

2019-03-04 11:28

男子持玩具槍洗劫提款男 新營警1小時逮捕歸案

2019-03-04 11:14

台中警壓制街頭鬥毆 市民、店家：警察先生辛苦了！

2019-03-04 11:05

「向聚眾鬥毆宣戰」 台中分局長帶隊威力掃蕩逮4人

2019-03-04 10:56

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸

2019-03-04 16:22

新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離

2019-03-04 14:52

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡

2019-03-04 14:29

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54

人夫車震美魔女 行車記錄器全是呻吟聲、鹹濕對話

2019-03-04 12:58

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項

2019-03-04 16:26

26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

被拍到性器興奮辯無罪 檢斥王傳家：犯罪後態度差

2019-03-04 18:23

幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38

全台最大重劃區弊案 檢方：468名地主只持有A4大小土地

2019-03-04 12:43

情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了

2019-03-04 19:39

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年

2019-03-04 14:44

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57

獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人

2019-03-04 16:09

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛

2019-03-04 14:24

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52

捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主

2019-03-04 15:17

老不俢幹部偷摸兩名女部屬大腿 代價判刑6個月

2019-03-04 18:53

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走

2019-03-04 12:47

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

色翁性侵同居人女兒 恐嚇「不要太大聲你媽會聽到」

2019-03-04 17:35

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴

2019-03-05 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top