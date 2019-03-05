誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入

2019-03-05 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，而誰來接胡木源的位置，卻傳出警政署長陳家欽和新北市長侯友宜「溝通」後，反而兜不攏。對此，侯友宜表示，給地方尊重以外，「不希望看到有政治力介入」，他一切尊重警政署人事考核。

各地警察局長向來是警政署選定，非地方職責；不過，據上報報導，依慣例直轄市警察局長人選底定前，會徵詢該直轄市長意見，不料，陳家欽銜內政部長之命與侯友宜「溝通」時，卻變調成讓侯「圈選」，圈出來和原定人選不同，讓新北市警察局長人事案生變。

侯友宜今在新北市中學暨小學運動會開幕典禮會後受訪，被問及新北市警察局長有無屬意條件？侯友宜說，警政人事本來就是一條鞭，他當過警政署首長很清楚，按照階級、期別、倫理及績效考核，尊重警政署人事權，給地方尊重以外，不希望看到有政治力介入，一切尊重警政署人事考核。媒體追問所謂「給地方尊重」的意思，侯友宜說，「我們先尊重警政署人事考核」。