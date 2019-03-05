親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小心！洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

左轉車撞行人肇事率高 北市警加強取締

2019-03-05 11:49中央社 台北5日電

北市日前單日發生2起長者夜間過馬路遭左轉車撞死事故，北市警察局交通警察大隊今天統計，去年轉彎車撞行人事故共釀6死，有5起都是被左轉車碰撞，將持續加強取締。

交通警察大隊今天發布新聞稿指出，台北市在今年2月26日晚間分別在中山區及北投區各發生1起行人死亡交通事故，且都是高齡行人在夜間穿越馬路時，遭左轉車輛碰撞。

根據市警局統計資料顯示，北市去年轉彎車碰撞行人交通事故，共造成6人死亡，515人受傷。

其中，有5起都是被左轉彎車碰撞，肇事率為右轉彎車的5倍；此外，6起死亡案例中，有4人都是65歲以上的高齡長者、占66.6%，為各年齡層中比率最高，顯示高齡行人穿越道路與左轉彎車發生碰撞的風險很高。

交通警察大隊指出，汽車轉彎時易因「A柱」遮擋駕駛人視線，尤其左轉彎遮擋視線範圍較右轉彎大，若未確實在轉彎前減速注意，常因此發生碰撞行人意外事故，因此將持續加強取締車輛不禮讓行人執法。

除此之外，交通警察大隊表示，依據道路交通管理處罰條例，車輛行經行人穿越道未暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200至3600元罰鍰；若是「轉彎車」部分，除禁止行人穿越路段外，不論有無劃設行人穿越道，未暫停讓行人先行通過者，除上述罰鍰外，還加重計違規點數1點，也將持續列入執法重點。

警察北市

相關新聞

投資失利持玩具槍搶銀行還地下錢莊 警續追贓款下落

2019-03-05 11:54

誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入

2019-03-05 11:43

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

影／感情糾紛引發高雄街頭鬥毆 男身中數刀

2019-03-05 09:01

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

DNA比對 廚餘桶棄嬰 與飯店血跡相符

2019-03-05 00:14

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

攜槍帶刀20餘人要幫朋友出頭 因試射槍枝立馬被逮

2019-03-04 18:31

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

溪湖金錢豹槍擊案 大哥指揮小弟開槍都判無期徒刑

2019-03-04 14:16

當街烏龍開槍擄錯人 落網才怪主嫌避不見面沒義氣

2019-03-04 12:45

怕「貼標籤」又憂保護不足 少年事件處理法謹慎修

2019-03-04 12:10

新加坡情侶棄屍案 北檢明早相驗

2019-03-04 11:44

女嬰屍棄廚餘桶案 星籍情侶投宿飯店血跡與女嬰DNA相符

2019-03-04 11:28

男子持玩具槍洗劫提款男 新營警1小時逮捕歸案

2019-03-04 11:14

台中警壓制街頭鬥毆 市民、店家：警察先生辛苦了！

2019-03-04 11:05

「向聚眾鬥毆宣戰」 台中分局長帶隊威力掃蕩逮4人

2019-03-04 10:56

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸

2019-03-04 16:22

新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離

2019-03-04 14:52

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡

2019-03-04 14:29

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54

人夫車震美魔女 行車記錄器全是呻吟聲、鹹濕對話

2019-03-04 12:58

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項

2019-03-04 16:26

26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

被拍到性器興奮辯無罪 檢斥王傳家：犯罪後態度差

2019-03-04 18:23

幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38

全台最大重劃區弊案 檢方：468名地主只持有A4大小土地

2019-03-04 12:43

情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了

2019-03-04 19:39

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年

2019-03-04 14:44

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57

獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人

2019-03-04 16:09

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛

2019-03-04 14:24

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52

捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主

2019-03-04 15:17

老不俢幹部偷摸兩名女部屬大腿 代價判刑6個月

2019-03-04 18:53

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走

2019-03-04 12:47

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

色翁性侵同居人女兒 恐嚇「不要太大聲你媽會聽到」

2019-03-04 17:35

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴

2019-03-05 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top