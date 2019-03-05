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毒蟲騷擾居民討錢 遭警一招「大外割」制伏

2019-03-05 11:17聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市蘆洲區上週一有民眾報案，稱遭人登門騷擾，員警經查發現騷擾民眾的正是轄區內的毒品通緝犯，警方向報案民眾要求如再遭騷擾，請立刻報警通知警方。果真毒犯1小時後就又再次出現，直接被便衣警「大外割」放倒，口袋還掉出1包海洛因，當場百口莫辯被逮捕。

李姓男子（38歲）因連日出現在蘆洲區民生街徘徊，甚至向其中1戶楊姓人家登門進行騷擾索討金錢，楊民不堪其擾25日上午11時許向警方報案，員警一查發現李男是毒品通緝犯，便要求楊民如果再次看到李男出現，一定要立刻報警。

果真40分鐘之後李男就再次出現騷擾，楊民也立即撥打電話報案。蘆洲派出所長黃俊龍正巧休假，一接獲報案就立刻趕往現場，而因他著便服到場，李男沒有發現他是警察身份，還未回過神就已經被所長直接扣在地上，甚至口袋還當場掉出毒品。

員警在李男身上掉出的毒品，正是一級毒品海洛因，還在他口袋內搜出2支針頭，當場將他逮捕。據了解，李男原與楊民是好友關係，但李卻染上毒癮無法自拔，近日只要一缺錢花用就會到楊民家進行騷擾討錢，只要楊不給，李就會大聲咆嘯。

所幸警方順利將李逮捕，也終於讓被害民眾能不再提心弔膽度日。全案依毒品危害防制條例依法將李男進行偵辦。

嫌犯口袋當場掉出海洛因，員警還在他口袋中搜出2支吸食針頭。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯口袋當場掉出海洛因，員警還在他口袋中搜出2支吸食針頭。記者巫鴻瑋／翻攝
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毒品通緝

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