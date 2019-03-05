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小燈泡變成成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55聯合報 記者王宏舜╱即時報導

王姓男子殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審都被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，但最高法院以高院相關論述理由不備、理由矛盾、未盡調查證據職責等理由，發回更審。原本在監所按時服用藥物控制病情的王，在高院更一審開庭時語出驚人，改稱自己是溥儀，而「小燈泡」是閻羅王，他殺小女孩是因為「閻羅王要去投胎」；說詞與案發時不同。

2016年3月28日，「小燈泡」和媽媽王婉諭出門，她當時騎著滑步車，王(36歲)突然靠近，抓住「小燈泡」的頭，拿剁刀往頸部砍殺，媽媽急喊「救命」。王稱自己是「堯帝」、「四川皇帝」，認為殺了女童就會有女人投懷送抱，幫他傳宗接代。

王在準備程序時稱「我有精神病，應符合刑法19條(減刑要件)」。律師團表示，王承認犯罪，而他有思覺失調症病史，適用刑法第19條之二，這影響如何量刑、包含刑前、刑後監護處分應再審酌；而王的病症也是犯案的主要動機，法院應調查思覺失調症與犯罪事實的關係。

更一審今開庭時，王姓凶手正經地說「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎他才下手」。

因辯護律師團主張再行鑑定，但檢察官反對，認為應由原鑑定單位為補充鑑定。原本律師團還要求傳台大教授李茂生、政大教授許恒達對無期徒刑假釋假釋犯再犯可能表示意見，但審判長不解，質疑有何傳喚必要？檢察官也反對，認為兩人固有學術地位，但從未從事過1天的實務工作，如何得知刑後處遇制度。

辯護律師團也想傳高雄大學政治法律系教授張麗卿就刑法19條的辨識行為違法能力表示意見，同樣遭審判長質疑，認為張麗卿從未接觸過本案，非鑑定人如何以鑑定人傳喚？檢察官更直指，張麗卿是本案無關的第三人，無充當鑑定人適格。辯護律師解釋，因最高法院的發回理由提出若干意見，他們才會提出這些聲請。

因檢察官求處王姓凶手死刑，審判長詢問在沒有兩公約的情況下，被告是否可能被處以極刑？依最高法院的見解，必須考慮行為人有無教化可能、評估再社會化的預期可能性。辯護律師團再次聲請由台大助理教授趙儀珊鑑定，除了讚許她是「司法心理學專家」，並舉犯下八里「媽媽嘴」雙屍命案的謝依涵、16年殺兩任女友的吳敏誠為例，指都是趙儀珊鑑定的。謝依涵、吳敏誠都逃過死刑制裁。

但檢察官反對，認為趙儀珊的專長是兒童心理學，對矯正教化的經驗不足，建議送現行的矯正機構鑑定。

審判長諭知若被告、檢方與告訴代理人有意見，10日內具狀表示。

殺害「小燈泡」的王姓凶手今改稱自己是溥儀，而「小燈泡」是閻羅王，他殺小女孩是因為...
殺害「小燈泡」的王姓凶手今改稱自己是溥儀，而「小燈泡」是閻羅王，他殺小女孩是因為「閻羅王要去投胎」；說詞與案發時不同。記者王宏舜／攝影
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