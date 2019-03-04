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歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25聯合報 記者袁志豪╱即時報導

葉姓男子因積欠債務，今天準備玩具槍、水果刀，上午先到新北市板橋區玉山銀行勘查，下午3時許持槍闖入，全程不發一語，持槍用手比劃行員讓開，自行翻越二號櫃檯，打開抽屜搜刮50萬元，整個犯案過程不到1分鐘；轄區板橋警分局組成專案小組，今天晚間7時許就將他逮捕到案，當時他已經拿33萬去償還債務。

新北市警板橋分局指出，今天下午3時24分，41歲葉姓男子頭戴安全帽、手套、持玩具槍闖入遠東路玉山銀行，當時他身穿咖啡色外套、藍色牛仔褲、白色球鞋、紅色口罩，全程沒有說話，僅用槍比劃；行員、保全嚇得讓開，讓葉自行取走五疊共50萬元的現金，由於他手上有槍，現場無人敢反抗。

葉犯案不到1分鐘，離去後行員按下警報器，轄區各派出所派員出動攔截圍捕，初步並無所獲；警方組成專案小組，火速調閱轄內綿密監視器，發現上午11時許葉有前往現場勘查地形，犯案後往土城方向逃逸。

警方發現，葉原本是騎著向朋友借來的機車犯案，並用工業用膠帶遮住車牌，離去時把外套反穿，企圖變裝；但警方憑著沿線監視器，觀看到他在3時34分便騎回回新北市中和區住家，更換父親的車再外出，並在郵局、ＡＴＭ前多次匯款，償還友人債務。

警方確認身分後，晚間7時50分在中和區華順街一間超商前將葉逮捕，起出作案用玩具槍，剩餘贓款17萬；據葉初步供稱，因積欠債務，逼不得已才鋌而走險，他過去曾擔任手機維修，目前無業，家裡還有就讀國小與幼稚園的小孩，經濟狀況困難，警方漏夜訊問中。

四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警...
四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警方逮捕。記者袁志豪／翻攝
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四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，不到五小時花...
四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，不到五小時花了卅三萬。記者袁志豪／攝影
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四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警...
四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警方逮捕。記者袁志豪／攝影
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四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警方逮捕。記者袁志豪／翻攝
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四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警方逮捕。記者袁志豪／攝影
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新北市板橋區遠東路玉山銀行發生銀行搶案，鑑識人員在銀行內採證。記者袁志豪／攝影
新北市板橋區遠東路玉山銀行發生銀行搶案，鑑識人員在銀行內採證。記者袁志豪／攝影
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四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，不到五小時花...
四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，不到五小時花了卅三萬。記者袁志豪／攝影
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四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，不到五小時花...
四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，不到五小時花了卅三萬。記者袁志豪／攝影
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四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警...
四十一歲葉姓男子持玩具槍闖入新北市板橋區遠東路玉山銀行行搶五十萬元，四小時就被警方逮捕。記者袁志豪／翻攝
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